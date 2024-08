ANP Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht

NOS Nieuws • vandaag, 22:01 OM eist 4 jaar cel en tbs voor webcamseks met Filipijnse kinderen

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man voor het bekijken van beelden van Filipijnse kinderen die seksuele handelingen uitvoerden. De verdachte zit sinds december vorig jaar vast.

De 55-jarige Gerard V. uit Almelo werd betrapt op het bekijken van een naaktfoto toen een agent bij een verkeerscontrole toevallig zag dat de man de naaktfoto op zijn telefoon binnenkreeg. Hij bekende toen aan de agent dat het ging om kinderporno.

Uit onderzoek bleek vervolgens dat de verdachte via een livestream kinderporno keek en hiervoor betaalde. Ook vond de politie op in beslag genomen apparatuur 3500 pornografische foto's van kinderen.

'Meermaals gewaarschuwd'

V. had met zowel minderjarige meisjes in Nederland als minderjarige meisjes in het buitenland contact. Volgens het OM is hij ook schuldig aan het verspreiden van kinderporno, omdat hij de beelden die hij van de meisjes kreeg vastlegde.

"Hij had contact met minderjarige vrouwen door middel van meerdere applicaties zoals onder meer Facebook, Instagram, WhatsApp en Snapchat. Een groot deel van dit contact was seksueel en met een groot leeftijdsverschil", zei de officier van justitie. "Ondanks dat de verdachte al meermaals gewaarschuwd was door de politie, bleef hij maar doorgaan."

Volgens de officier van justitie was de verdachte dag en nacht bezig met het bevredigen van zijn seksuele behoeften, ten koste van kinderen, die hij "zag en gebruikte als lustobject". Over zijn gedrag zei de verdachte in de rechtbank dat "het niet de schoonheidsprijs verdient".

V. heeft een geschiedenis van zedendelicten. In 2011 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen, waaronder zijn eigen dochters. Hij kreeg hier toen 40 maanden cel voor. Experts hebben een pedofiele stoornis bij hem vastgesteld en ook zijn advocaat erkent dat V. hulp nodig heeft. Die vindt het daarom belangrijk dat de zaak snel behandeld wordt. Op 2 september doet de rechtbank uitspraak.

Wereldwijd probleem

De officier van justitie noemde de omvang van het probleem van kindermisbruik "een wereldwijde pandemie die veel te lang verborgen is gebleven".

In 2022 werden volgens onderzoek van hulporganisatie International Justice Mission (IJM) en de Britse Universiteit van Nottingham naar schatting 470.000 kinderen in de Filipijnen seksueel misbruikt. In het onderzoek staat dat dit gebeurt op verzoek van mensen uit rijke, westerse landen zoals Nederland.

Aanstaande vrijdag staat een 26-jarige man uit Spijk voor de rechter. Ook deze verdachte zou tegen betaling een Filipijns kind seksuele handelingen hebben laten verrichten voor een webcam.

Het OM zegt dat online kindermisbruik steeds vaker voorkomt sinds de coronapandemie. Dat er zoals nu in Nederland mannen terechtstaan, gebeurt maar zelden. Volgens het OM is het moeilijk om verdachten in het Westen op te sporen.

"We zien vaak niet dat het misbruik plaatsvindt", zegt officier van justitie Linda van den Oever, landelijk belast met de aanpak van kinderporno. "Er is 1-op-1-contact tussen de klant en het slachtoffer en van de livestreams worden meestal geen opnamen gemaakt." Het contact vindt bovendien vaak plaats via chat- en videoapps die de inhoud versleutelen, waardoor de politie daar niet zomaar bij kan.

De twee Nederlandse zaken zijn daarom volgens het OM waarschijnlijk het topje van de ijsberg.