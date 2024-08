ANP

NOS Sport • vandaag, 19:05 Veel is hetzelfde in Zandvoort, maar spanning is groter dan ooit: 'Marges zijn minimaal' Bas de Wit Formule 1-redacteur

Bas de Wit Formule 1-redacteur



Rond de Grand Prix in Zandvoort is heel veel hetzelfde gebleven. Met één levensgroot verschil dat het weekend een andere dynamiek kan geven: voor het eerst sinds de GP in 2021 terug op de kalender kwam, is Max Verstappen niet de gedoodverfde winnaar.

Wie snel overprikkeld raakt, moet ook de maandag voor de GP niet op of rond het circuit in de duinen zijn. Het krioelt in Zandvoort zes dagen voor de race van de mensen in hesjes, van de ronkende hijskranen en de rondzoevende buggies.

Over het asfalt waar over zes dagen de coureurs rijden, buigen zich nu mannen met kwasten. Terwijl hun collega's grote banners over de baan hangen, verven zij de kerbstones oranje.

De sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort, Jan Lammers, kijkt van al die drukte allang niet meer op. Na drie grands prix is dit geen routineklus geworden, maar makkelijker dan drie jaar geleden is het allemaal wel.

0:46 Voorbereidingen op GP in Zandvoort in volle gang: zo wordt de paddock opgebouwd

"Toen was het, totdat de fans op de tribunes stonden en de auto's voor het eerst uit de pits reden, ontzettend spannend of de dingen die we alleen op spreadsheets of schermen hadden uitgedacht, in de praktijk zouden werken. Nu hebben we een blauwdruk en is het een kwestie van finetunen."

De charme zit hem ook juist in het authentieke racegevoel in de duinen, legt Lammers uit. Dat je als coureur de Hunsebocht uitrijdt en dan aan je rechterhand een oude strandtent ziet staan, die een paar jaar eerder gewoon nog aan de Zandvoortse kust stond.

Marginale verschillen

De vorige drie edities van de Nederlandse GP werden door Verstappen met behoorlijk machtsvertoon gewonnen. Ook nu staat Verstappen staat nog altijd bovenaan in de WK-stand, maar de tienduizenden Nederlandse bezoekers kunnen zich dit jaar niet bij voorbaat opmaken voor een zege van hun favoriet.

Lammers vindt dat alleen maar mooi: "De verschillen in de top zijn marginaal. Verstappen staat op één, met Lando Norris kort achter zich, maar de laatste race werd gewoon door Mercedes gedomineerd. En ik denk dat je ook Ferrari niet moet uitvlakken. Dit jaar wordt ongekend qua onvoorspelbaarheid."

NOS

Verstappen was in de eerste wedstrijden van het seizoen nog ouderwets soeverein, maar daarna ontwikkelden de auto's van de concurrenten zich veel sneller dan bij Red Bull werd gehoopt. En dat terwijl de auto van Verstappen meer zwaktes begon te vertonen.

Op hobbelige circuits met hoge kerbstones kwam de RB19 niet altijd even goed uit de verf. En die hobbels en hoge kerbstones zijn er in Zandvoort ook.

De kans bestaat dus dat Verstappen het dit jaar voor eigen publiek niet redt. "Wij staan er hetzelfde in als Max, denk ik", zegt Lammers. "Als het maar een mooie race is. Als Max door eigen toedoen of fouten van zijn team verliest, is hij pissed off. Als het gewoon een mooie race was en de beste coureur wint, heeft ook hij daar vrede mee."

Racefans

Dat de GP drie jaar geleden terugkeerde op de kalender had natuurlijk alles te maken met de doorbraak van Verstappen, erkent ook Lammers. "De interesse van veel mensen werd natuurlijk gewekt toen mensen Verstappen zagen doorbreken als 16-jarig jochie. Maar je kan niet naar naar Max kijken zonder al die andere topnamen te leren kennen."

"Je merkt met de jaren dat onze bezoekers al een stuk breder geïnteresseerd zijn in de F1 dan eerder", zegt Lammers. "Dat was geen doel op zich, maar een logisch gevolg van de doorbraak van Verstappen."

Lammers ziet het wel wie er zondag wint. Volgens hem is een raceweekend in Zandvoort niet zo snel verpest. "Moge de beste winnen. Ook niet iedere Oscar-winnende film heeft een happy end."