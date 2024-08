ANP Prinses Amalia in juni, bij de de traditionele fotosessie van de koninklijke familie op Paleis Huis ten Bosch

NOS Nieuws • vandaag, 18:09 'Prinses Amalia wordt toch lid van corps Amsterdam'

Prinses Amalia wordt lid van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. en doet daar deze week mee met de ontgroening, meldt Quote. Ze zou in eerste instantie zijn uitgeloot voor de reguliere kennismakingstijd, maar ze heeft volgens Quote meegedaan aan de zogenoemde na-kennismakingstijd, met een kamp in Leusden.

De Amsterdamse studentenvereniging is het grootste corps van Nederland en houdt vanwege het grote aantal aanmeldingen elk jaar een loting. De laatste jaren kwam de vereniging meerdere keren in opspraak.

In 2022 kwamen via sociale media video's naar buiten waarop mannelijke leden op een diner spraken over vrouwen als "sperma-emmers" en "hoeren". Een vrouwelijk lid deed aangifte tegen vier mannen, maar het Openbaar Ministerie zag geen reden om hen strafrechtelijk te vervolgen.

Amalia, die toen net met haar studie aan de Universiteit van Amsterdam was begonnen, besloot toen nog om geen lid te worden van het corps. Daarmee brak ze met de familietraditie: ze ging niet alleen in Amsterdam studeren in plaats van in Leiden, zoals haar vader Willem-Alexander en haar grootmoeder Beatrix, maar ze werd dus ook geen "lid". Wel was toen al nadrukkelijk de boodschap dat ze er op dat moment nog van afzag, waarmee de mogelijkheid openbleef dat ze later alsnog zou toetreden.

Daarna werd duidelijk dat de kroonprinses zo ernstig werd bedreigd dat ze niet meer in Amsterdam kon wonen. Uiteindelijk bracht ze een jaar door in Spanje.

Het Amsterdamse corps heeft verder vorig jaar excuses aangeboden aan zijn leden en oud-leden voor het jarenlange structurele geweld tijdens de ontgroeningsperiode. Nieuwe leden werden in de kennismakingstijd bij sommige disputen blootgesteld aan fysieke mishandeling, zoals stompen, trappen en in het gezicht slaan, en zware vernederingen.

Cultuurverandering

Nu is er volgens het corps een cultuurverandering ingezet. Er is een gedragscode en er zijn interne en externe vertrouwenspersonen. Het toezicht op de disputen vanuit de vereniging en de universiteiten is opgeschroefd en er wordt rekening gehouden met het lichamelijk welzijn van de nieuwkomers, die tijdens de ontgroening bovendien elke nacht voldoende moeten slapen.

Na de kennismaking met de vereniging volgt voor prinses Amalia nog de ontgroening bij een van de ruim dertig disputen. Ook daar houdt de vereniging na de incidenten van de afgelopen jaren toezicht op.

Het A.S.C./A.V.S.V. en de Rijksvoorlichtingsdienst willen niks zeggen over Amalia's toetreding tot het corps.