NOS Nieuws • vandaag, 07:26 Overstappen doen spaarders amper, maar beleggen via hun bank doen ze wel Ruben Eg redacteur economie

Spaarders brachten het afgelopen jaar 33 miljard euro naar hun bank. Daarmee groeide de Nederlandse spaarberg in juni tot bijna 481 miljard euro. Echt overstappen doen spaarders niet, zo concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs.

Wat ze wel langzaam maar zeker gaan doen, is hun spaargeld beleggen. Maar ook dat lijken ze vooral bij hun thuisbank te doen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de vier grootste banken, ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank, de afgelopen weken naar buiten brachten. Zij publiceerden allemaal een groei aan zogenoemde commissie-inkomsten, vergoedingen die klanten betalen voor diensten. Hierin vallen vooral de nieuwe beleggingsrekeningen op.

Zo hengelde Rabobank in de eerste zes maanden van dit jaar 6 miljard euro binnen dat wordt belegd via de bank. Dat is een groei van 10 procent. "Van die 6 miljard euro is 2 miljard nieuw geld van klanten die naar Rabobank komen om te beleggen", sprak financieel directeur Bas Brouwers tevreden bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Meer producten verkopen

Bij Rabobank is dat precies de trend die de vorig jaar aangetreden topman Stefaan Decraene wil zien. Hij versimpelde de organisatiestructuur van de coöperatieve bank. Het moet makkelijker worden om klanten meer producten te verkopen, zoals beleggingsrekeningen. In een interview met het FD hamerde hij op het belang van dit zogenoemde cross-selling om Rabobank winstgevender te maken.

ING sloeg eerder al de weg in van meer klantenbinding. De bank noemt klanten met meer producten primary customers, oftewel: klanten die het belangrijkst zijn voor een bedrijf omdat ze meer bij je uitgeven. Daar heeft ING er wereldwijd nu 13,7 miljoen van. Mede door een groei in Nederland, kwamen er in het laatste kwartaal 248.000 bij.

Ook hier kwam uit de halfjaarcijfers een flinke groei aan beleggingsrekeningen naar voren. "De grootste groei zit bij Eenvoudig Beleggen. Daar is het aantal rekeningen tot en met augustus van dit jaar met ongeveer 15 procent toegenomen", zegt een woordvoerder van ING Nederland. Vorig jaar groeide het aantal Eenvoudig Beleggen-rekeningen al met 19 procent. De groei komt volgens ING van zowel nieuwe als bestaande klanten.

Kritiek

Juist dat koppelen van extra producten aan een betaalrekening bij de grote banken is een van de kritiekpunten van de ACM over de spaarmarkt. De waakhond denkt dat er meer concurrentie tussen de grote vier ontstaat als bijvoorbeeld een ING-klant bij ABN Amro of Rabobank een spaarrekening kan openen zonder er verplicht ook een betaalrekening bij te openen. Bij kleine spaarbanken kan dat wel.

ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank hebben samen 90 procent van de spaarmarkt in handen. Door de stijgende beurskoersen en de lage spaarrente van de afgelopen jaren groeide het aantal spaarders dat ook ging beleggen al. Maar zelfs nu de spaarrentes zijn gestegen, blijft beleggen populair.

De ACM ziet die verplichte koppeling met een betaalrekening als een "overstapdrempel". Bij de eenvoudige instapoptie om te beleggen hoort ook een betaalrekening bij de bank, zo blijkt uit de voorwaarden van ING, ABN Amro en Rabobank.

Overstapdrempel

De ACM laat weten niet naar beleggingsrekeningen te hebben gekeken in het spaarmarktonderzoek. Maar ook hier vraagt de waakhond zich af waarom dit nodig is. "De verplichte koppeling tussen een betaal- en beleggingsrekening zorgt voor extra kosten en daarmee voor een overstapdrempel", vat een woordvoerder het samen.

"Diezelfde dynamiek zagen wij in ons onderzoek met spaarrekeningen: daar is een groep consumenten die bij de grootbanken wil sparen, maar niet overstapt van de ene grootbank naar een andere grootbank voor de spaarrekening omdat ze dan een betaalrekening - met bijkomende kosten - moeten nemen. Andere banken lijken ze onvoldoende te vertrouwen, waardoor zij blijven bij hun bank. Dat gaat ten koste van de concurrentie."

Jongere belegger

ABN Amro verdiende het afgelopen halfjaar ook meer aan vergoedingen die klanten betalen voor beleggingsrekeningen. Het geld van beleggende klanten groeide bij de bank met 36,6 miljard euro, naar in totaal 252,1 miljard. Of dit ook komt van nieuwe klanten wil ABN Amro niet vertellen.

Ook de Volksbank ziet meer rekeninghouders gaan beleggen. Aanvankelijk konden alleen klanten van dochter ASN een beleggingsrekening openen, maar inmiddels wordt dit product ook aan klanten van SNS en RegioBank aangeboden. Vooral jongere klanten van de bank hebben hier interesse in, stelt een woordvoerder: "Bij ASN Bank wordt telkens ongeveer 60 procent van de nieuwe beleggingsrekeningen geopend door mensen onder de 35 jaar."