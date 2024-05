Waakhond: spaarrentes Nederlandse banken te laag, maatregelen nodig

Nederlandse banken betalen hun klanten relatief lage spaarrentes, omdat er te weinig concurrentie is. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Daarom zijn er volgens de toezichthouder maatregelen nodig.

De banken houden volgens de ACM elkaars rentetarieven goed in de gaten en stemmen die vervolgens stilzwijgend op elkaar af. Dat is niet verboden, maar het heeft volgens de ACM wel hetzelfde effect als een kartel. Daardoor blijven de rentes voor klanten te laag.

Weinig mensen stappen over

Het overgrote deel van de spaarders in Nederland heeft een spaarrekening bij één van de drie grootbanken: ABN Amro, ING of Rabobank. De rente die deze drie banken bieden, blijft achter bij de snel gestegen beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) en bij rentes die bijvoorbeeld buitenlandse banken bieden.

Toch stappen maar weinig mensen over. Dat komt onder meer doordat ze tevreden zijn over hun bank en zich er niet bewust van zijn dat ze ergens anders meer rente kunnen krijgen.

Maar de ACM ziet ook dat de banken drempels opwerpen die het moeilijker maken om over te kunnen stappen. Zo is het voor veel mensen lastig om verschillende spaarproducten te vergelijken. Daarnaast verplichten banken klanten om aan de spaarrekening ook een betaalrekening te koppelen, wat meer gedoe oplevert als je van bank wil wisselen.

Stoppen met koppelverkoop

De toezichthouder wil daarom dat banken klanten beter informeren over wat de spaarrente oplevert en stoppen met koppelverkoop. Daarnaast moet er een verplichte overstapservice komen, waarbij banken onderling regelen dat het geld naar de nieuwe rekening wordt overgemaakt. Hiervoor moet wel de wet worden aangepast, dus het is volgens de ACM aan de politiek om hier verdere stappen in te ondernemen.