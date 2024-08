ANP Herman Brusselmans

NOS Nieuws • vandaag, 19:07 Vlaamse journalistenvereniging hekelt bedreigingen na column Brusselmans

De Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) maakt zich zorgen naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van de adjunct-hoofdredacteur van het blad Humo. Matthias Vanderaspoilden is vanwege die bedreigingen naar de politie gestapt.

Vanderaspoilden krijgt de bedreigingen na een column van schrijver Herman Brusselmans. "Ik heb al veel scheldtirades over me heen gekregen sinds het verschijnen van de column, maar dit is anders", reageerde de adjunct-hoofdredacteur deze week. Daarmee doelt hij op een anoniem bericht via Instagram waarin ook zijn kind wordt bedreigd.

"We komen voor jou en je baby, Matthias. Inglourious Basterds-stijl. Jij, Brusselmans en iedereen om wie je geeft, moeten uitkijken, de Joden zijn overal, nazituig."

Anoniem getrol

Voor het eerst sinds de column bijna twee weken geleden werd gepubliceerd, reageert de VVJ op de ophef. De vereniging veroordeelt de bedreigingen. "Geen enkele publicatie rechtvaardigt doodsbedreigingen, al zeker niet ten aanzien van een kind wiens vader toevallig journalist is." De VVJ vindt het goed dat in het kader van de Gaza-oorlog het debat over de vrijheid van meningsuiting wordt gevoerd, maar dan wel op een beschaafde manier.

Tegelijk spreekt de Vlaamse journalistenbond zich uit tegen 'anoniem getrol' online. "Het leidt tot zelfcensuur en no-go zones in de berichtgeving." Daarom wordt, niet voor het eerst, gepleit voor de mogelijkheid om de online anonimiteit op te heffen, zodat iemand in de rechtbank verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn uitspraken.

Behalve tegen de bedreigingen verzet de VVJ zich ook tegen een mogelijke aangifte tegen uitgever DPG. Joodse organisaties willen die klacht indienen tegen Humo en de uitgever vanwege antisemitisme.

Puntig mes

De column van Brusselmans gaat over de situatie in Gaza. "Ik zie een beeld van een huilend en schreeuwend Palestijns jongetje dat helemaal buiten zinnen om z'n onder het puin liggende moeder roept, en ik beeld me in dat dat jongetje m'n eigen zoontje Roman is, en de moeder m'n eigen vriendin Lena, en ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen."

Het stuk maakte veel los. Joodse organisaties reageerden woedend en de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg stapte op als columnist bij het blad. Ook op sociale media wordt fel gereageerd.

Satire

Brusselmans verdedigde zich door te zeggen dat hij in de volgende zin schreef dat hij niet alle Joden over een kam scheert. Ook zegt hij in zijn column "een overdrachtelijk beeld" te hebben gebruikt en dat hij in zijn stuk niemand aanzet tot moord.

De hoofdredactie van Humo nam in eerste instantie geen afstand van de uitspraken van Brusselmans, omdat deze geschreven is als "satirische column en niet als onderdeel van een journalistiek artikel of interview". De Vlaamse ophef kreeg internationale aandacht en na klachten van Joodse organisaties werd de column enkele dagen later alsnog offline gehaald.