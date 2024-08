ANP Arnon Grunberg bij de uitreiking van de Johannes Vermeer Prijs in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 17:02 Arnon Grunberg stopt bij Humo na column Herman Brusselmans over Gaza

De Nederlandse schrijver Arnon Grunberg is opgestapt als columnist van het Belgische tijdschrift Humo. De schrijver publiceerde zijn open ontslagbrief in de krant De Standaard. Grunberg is verontwaardigd over een column over Gaza van Herman Brusselmans en de reactie van de hoofdredactie daarop.

Brusselmans schreef vorige week in zijn column: "Ik zie een beeld van een huilend en schreeuwend Palestijns jongetje dat helemaal buiten zinnen om z'n onder het puin liggende moeder roept, en ik beeld me in dat dat jongetje m'n eigen zoontje Roman is, en de moeder m'n eigen vriendin Lena, en ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen."

'Overdrachtelijk beeld'

Brusselmans zegt zelf over zijn column dat hij "een overdrachtelijk beeld had gebruikt" en dat het "in geen geval aanzetten tot moord is". Ook stelde hij dat hij in een volgende zin schreef dat hij niet alle Israëliërs over een kam scheert.

In eerste instantie liet Humo de column ongemoeid en stelde de hoofdredactie dat de uitspraken van Brusselmans waren gedaan als deel "van een satirische column, niet van een journalistiek artikel of een interview".

Er is een ondergrens, ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou opschrijven, en die is bereikt. Arnon Grunberg

Toch werd de column afgelopen vrijdag alsnog offline gehaald, nadat er vanuit de Joodse gemeenschap klachten over waren geuit. Onder meer de European Jewish Association (EJA) had erover geklaagd. De zaak kreeg internationaal onder meer aandacht door een artikel bij CNN.

Grunberg schreef zo'n 25 jaar columns voor Humo. "Er is een ondergrens, ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou opschrijven, en die is bereikt", stelt de 53-jarige Joodse schrijver in zijn ontslagbrief.

Hij is "voor een zo ruim mogelijke opvatting van vrijheid van meningsuiting", schrijft hij. "Ik zou het recht van neonazi's om te demonstreren verdedigen, maar dat betekent niet dat ik mee hoef te lopen in de demonstratie." Hij vindt wel dat het weekblad "niet of nauwelijks antisemitisch is".

Humo bestaat in diverse gedaantes sinds 1936 en brengt onder meer satire, maar ook journalistieke reportages, muziekrecensies en medianieuws. Voor het tijdschrift schrijft naast Brusselmans ook onder anderen Jan Mulder columns.

Niemand lastigvallen

Grunberg heeft meerdere bestsellers op zijn naam staan, waaronder Fantoompijn (2000), Tirza (2006), Huid en Haar (2010) en Bij ons in Auschwitz (2020). Hij won twee keer de AKO Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Grunberg schreef gisteren al een column in De Standaard over de in zijn ogen slappe reactie van de hoofdredactie van Humo. Daarop volgde een reactie van de hoofdredactie die Grunberg niet kon bekoren, waarna hij opstapte.

"Wij betreuren deze beslissing en wensen Arnon Grunberg te bedanken voor 25 jaar samenwerking", meldt adjunct-hoofdredacteur Matthias Vanderaspoilden aan het persbureau Belga.

Brusselmans reageert op de kwestie door het in een nieuwe column juist niet over de oorlog te hebben, maar "over andere dingen te brabbelen". "Je kunt je opwinden, maar er beter niemand mee lastigvallen, want als je dat wel doet, zul je in een hoek worden geduwd waarin je nooit hebt thuisgehoord."