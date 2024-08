EPA Olav Kooij sloeg twee keer toe in de Ronde van Polen.

NOS Wielrennen • vandaag, 15:51 Visma-feest compleet in Ronde van Polen: Kooij wint slotrit, eindzege Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit van Wieliczka naar Krakau kwam de leidende positie van de Deen niet meer in gevaar.

De slotrit werd gewonnen door Olav Kooij, die op indrukwekkende wijze de massasprint naar zijn hand zette. Hij koos zijn eigen weg en klopte Tim Merlier en Gerben Thijssen met gemak. Casper van Uden werd vierde, Elmar Reinders zevende.

Voor Kooij is het de tweede ritzege deze week, één minder dan Thibau Nys, die liefst drie lastige ritten wist te winnen.

Cirkel rond

In 2019 stond Vingegaard als neoprof bij Jumbo-Visma ook op het punt de Ronde van Polen te winnen. In de verraderlijke slotrit raakte de nerveuze Deen echter in paniek en verloor op die dag meer dan 12 minuten.

Sindsdien heeft de tweevoudig Tour-winnaar lang en breed bewezen om te kunnen gaan met de druk. Niet dat er in deze editie veel druk op de schouders lag van de Deen: een sterke tijdrit op de tweede dag was genoeg om het geel te pakken en niet meer af te staan.

EPA Jonas Vingegaard in de leiderstrui van de Ronde van Polen.

Ploeggenoot Wilco Kelderman was wellicht de enige die aanspraak mocht maken op de eindzege, maar pech en valpartijen stonden de eerste WorldTour-zege van de Nederlander in meer dan 150 koersen in de weg.

Kelderman mocht wel mee naar het eindpodium. Hij eindigde achter Diego Ulissi als derde.

In de slotrit naar Krakau speelde Archie Ryan voor de tweede dag op rij een hoofdrol in het koersverloop. De 22-jarige Ier - voormalig ploeggenoot van Vingegaard en Kelderman - reed tot diep in de finale in de aanval met ploeggenoot Jack Rootkin-Gray (EF Education), thuisrijder Marcin Budzinski (rijdend voor de Poolse selectie) en de Franse tempobeul Rémi Cavagna (Movistar).

Opvallend genoeg moest Cavagna als eerste passen. Toen Ryan en Budzinski op drie kilometer van de streep ook werden ingerekend was een massaprint onvermijdelijk.

Daarin bracht Danny van Poppel zijn sprinter Jordi Meeus in een perfecte positie, maar die werd verrast door Van Uden die de sprint vroeg aanging. Iets te vroeg, want Kooij kwam er makkelijk langs.

Eindzege Denemarken voor De Lie

De eindzege in de Ronde van Denemarken ging naar Arnaud De Lie. De eerste eindzege in een meerdaagse ronde kwam in de slotrit nog wel in gevaar voor de Waalse spurter van Lotto-Dstny.

De Lie was namelijk in geen velden of wegen te bekennen, toen er om de zege in de slotrit van Roskilde naar Gladsaxe gesprint werd. Magnus Cort Nielsen had op basis van bonificatieseconden genoeg aan de tweede plaats om de Belg alsnog te verdringen, maar werd derde achter de Italiaan Enrico Zanoncello.

AFP Arnaud De Lie

Zo bleef De Lie, die zelf geen enkele keer de handen in de lucht mocht steken deze week, de Deen van Uno-X precies één seconde voor.

Sprintersbal

Tobias Lund Andresen stak juist vaker dan de bedoeling was de handen in de lucht. De Deense sprinter van DSM-firmenich-PostNL won na de ploegentijdrit en rit drie namelijk ook de slotrit.

Alleen in de voorlaatste rit lieten de spurters zich verrassen door de 23-jarige Nederlander Jelte Krijnsen (rijdend voor het continentale Parkhotel Valkenburg), die solo zijn eerste profzege vierde.

Lund won de sprint daarachter en kwam juichend over de streep in de overtuiging dat hij zijn tweede (of derde, als je de ploegentijdrit meerekent) etappe had gewonnen. Een dag later kwam die tweede ritzege er alsnog.