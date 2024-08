Zoektocht naar jongen (8) die vermist raakte in zee gaat verder

De zoektocht naar de 8-jarige jongen die gisteren bij de Maasvlakte vermist raakte in zee, is vanochtend hervat. Dat laat de politie weten. Samen met de kustwacht en de reddingsbrigade wordt naar de jongen gezocht.

Vanochtend is de zoektocht hervat, wederom met drones en helikopters. "We zetten alles op alles om de jongen te vinden", aldus de woordvoerder.

Man vermist bij Scheveningen

In de zee bij Scheveningen raakte gisteravond ook een man vermist. Hij zou aan het begin van de avond het water in zijn gegaan en niet meer zijn teruggekomen. De politie startte een zoekactie die enkele uren duurde. Rond 22.30 werd de zoektocht gestopt.

Nu laat een politiewoordvoerder weten dat de man terecht is. "Hij is in goede gezondheid aangetroffen." Waar, wanneer en hoe laat dat precies was, kan de woordvoerder niet zeggen.