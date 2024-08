Wekdienst 18/8: Slotetappe Tour de France Femmes • Finale EK beachvolleybal

ANP / bewerking NOS

Goedemorgen! Veel sport vandaag met de finale van het EK beachvolleybal in Nederland en de slotetappe van de Tour de France Femmes in Frankrijk. Daarnaast is het de laatste dag van de wespentelling en van de grote werkzaamheden deze zomer aan het treinspoor in Amersfoort.

Eerst het weer: vroeg in de ochtend valt er soms nog wat regen in het zuidoosten en oosten. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die de zon soms afschermen. Het blijft dan wel droog en in de avond verdwijnen deze wolken weer. Met een zwakke tot matige westenwind wordt het 23 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Nog één dag ligt het treinverkeer rondom Amersfoort volledig plat. De grote werkzaamheden aan het landelijke knooppunt worden na zes weken afgerond. Dit weekend rijden er alleen bussen van en naar de stad. Het onderhoudswerk heeft ook grote invloed op het treinverkeer in de rest van het land.

Het is de laatste dag van de nationale wespentelling. Er zijn vermoedens dat het slecht gaat met dit impopulaire maar nuttige insect. De telling moet een indicatie geven hoeveel van de duizenden verschillende soorten wespen aanwezig zijn in Nederland.

De politiebonden voeren dit weekend actie voor een structureel vroegpensioen en zijn niet aanwezig bij de wedstrijd van NAC tegen Ajax die om 16.45 uur in Breda begint.

De 150 kilometer lange slotetappe van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, start in Le Grand-Bornand en eindigt op de Alpe d'Huez. De rit is vanaf 16.20 uur live te zien via een stream en op NPO 1.

Op de laatste dag van het EK beachvolleybal in Nederland sluiten de mannen het toernooi af. De finale is vanaf 15.00 uur live te zien bij de NOS, online en op NPO 1.

De Grand Prix van Nederland in de MXGP-motorklasse is ook live te volgen bij NOS Sport. Beide manches (14.15 en 17.10 uur), plus de tweede manche in de WMX-klasse met Lotte van Drunen (11.30 uur), worden gestreamd. Ook op NPO 1 wordt 's middags aandacht besteed aan het motorcrossen.

Wat heb je gemist?

In Vlaardingen is gisteravond laat de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Tientallen aanwezigen hielden om 23.00 uur een minuut stilte. Er klonk applaus en er werd vuurwerk afgestoken. Het herdenkingsmoment kwam tot stand in overleg met de familie, de politie en de gemeente Vlaardingen.

Van Uffelen overleed afgelopen maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. Het huis van de loodgieter was meerdere keren doelwit van aanslagen. Ook hadden aanslagplegers het op zijn auto's en bedrijfspand gemunt.

Ander nieuws uit de nacht:

X stopt met bedrijfsactiviteiten in Brazilië na onenigheid met rechter: het socialemediaplatform zegt dat het deze stap neemt vanwege wat het noemt "censuurbevelen" van het Braziliaanse Hooggerechtshof.

Brand in reuzenrad Leipzig, tientallen gewonden: twee gondels van het reuzenrad vlogen halverwege de avond in brand.

En dan nog even dit:

Nederlandse vrijwilligers, onder wie de Leidse student Maartje, beschermen Palestijnse boeren tegen Israëlische kolonisten die hen steeds vaker en met meer geweld van hun land verjagen. "Je zou me niet zo snel als een bodyguard neerzetten, maar mijn aanwezigheid biedt toch wel enigszins bescherming", zegt ze tegen Nieuwsuur:

Fijne dag!