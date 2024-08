Pannenkoekenboot vaart tegen kade in Rotterdam, meerdere mensen lichtgewond

In Rotterdam is de Pannenkoekenboot tegen de kade gevaren. Meerdere mensen raakten lichtgewond.

Volgens de regionale omroep Rijnmond was de boot net vertrokken toen hij met de punt tegen de kade knalde. Door de klap is de boot aan de voorkant flink beschadigd. Ook de kade liep schade op. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De kapitein was niet onder invloed, laat de politie weten.

'Alles vloog naar voren'

Opvarenden zeggen tegen de omroep dat er een enorme knal te horen was en dat mensen, tafels en stoelen door de boot vlogen . Een man die met zijn twee dochters pannenkoeken aan het eten was, vertelt: "Hij voer rechtdoor, recht tegen de kade op, keihard ertegenaan. Alles vloog naar voren, mensen, tafels, stoelen, drinken, alles."

Een van zijn dochters kon hij nog net vastpakken, de andere niet. "Die zat aan de overkant van de tafel dus die kon ik net niet meer grijpen. Nu moeten we even naar het ziekenhuis voor een foto." Beide meisjes zijn volgens de vader erg geschrokken.

Ook een andere familie staat geschrokken op de kant. "Ik tril nu nog steeds", zegt een meisje. "Ik zag het niet gebeuren, in een split second raakten we de kade", vertelt de moeder. "Een man liep net de trap af en viel zo naar voren, die werd echt gelanceerd." Van een bemanningslid begreep ze achteraf dat de boot stuurloos was, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.