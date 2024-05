'Iconisch' drijvend Chinees restaurant verdwijnt uit Den Helder

50.000 euro

Groen en rood

Het 'ponton' in Den Helder is niet het enige Chinese restaurantschip in ons land, zegt Van Wonderen. "Er is er nog een in Amsterdam en bij de Euromast in Rotterdam ligt er ook nog een. En vroeger had Lobith ook een Chinees restaurantschip, maar die is al verdwenen. Deze in Den Helder is mooi en traditioneel. De kleuren groen en rood komen heel veel voor bij Chinese restaurants. Een icoon verlaat de stad."