Reuters Het nieuws werd in Zweden bekendgemaakt op een persconferentie

NOS Nieuws • vandaag, 20:47 Nieuwe mpox-variant vastgesteld in Zweden, eerste melding buiten Afrika

De nieuwe variant van het mpox-virus, voorheen bekend als apenpokkenvirus, is voor het eerst vastgesteld buiten Afrika. Een persoon in Zweden is besmet geraakt, zo melden de autoriteiten van het land. De patiënt raakte geïnfecteerd in het deel van Afrika waar sprake is van een zware uitbraak.

Gisteren bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie de opmars van de nieuwe, gevaarlijker mpox-variant als internationale noodsituatie. Nu is clade I, zoals de nieuwe variant officieel heet, opgedoken in Zweden. De patiënt had zich in de omgeving van Stockholm gemeld met symptomen.

'We zijn voorbereid'

De persoon wordt behandeld, zo laten de Zweedse autoriteiten weten, maar het is onduidelijk hoe ernstig de symptomen zijn. De patiënt moet zich houden aan gedragsregels, zo staat in een verklaring. "Zweden is voorbereid om besmette mensen veilig te diagnosticeren, isoleren en behandelen."

Volgens Folkhälsomyndigheten, het Zweedse RIVM, is dit de eerste besmetting met clade I die is vastgesteld buiten Afrika. Deze variant is besmettelijker dan vorige varianten. Ondanks dat er nu een patiënt in Zweden wordt behandeld, heeft dat volgens het gezondheidsinstituut geen invloed op het risico voor de gehele bevolking.

Risico wordt laag ingeschat

Twee weken geleden oordeelde het European Centre for Disease Prevention and Control dat het risico voor Europa "erg laag" is. Binnenkort komt de organisatie met een nieuwe update over de impact van de nieuwe virusvariant.

Net als in Nederland is in Zweden eerder al wel een minder gevaarlijke variant van mpox opgedoken. Het RIVM heeft sinds april 2022 bij 1306 mensen in Nederland de mildere variant vastgesteld.