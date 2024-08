Postbode in Hengelo gooit drie weken lang alle post weg: 'Onacceptabel'

Bewoners van een wijk in Hengelo hebben de afgelopen drie weken geen post gekregen. Dat komt doordat de verantwoordelijke bezorger alle brieven had weggegooid. Het ging om een tijdelijke bezorger.

Postbedrijf PostNL stelde een onderzoek in nadat het signalen had ontvangen dat de post in meerdere straten in de wijk Berflo Es niet werd bezorgd. Alle post, van rechtbankstukken tot opgestuurde creditcards, bleek spoorloos verdwenen.