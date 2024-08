Code oranje in Limburg en Overijssel vanwege onweer

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in Limburg en Overijssel. Tot 22.00 uur komen daar zware onweersbuien voor met in korte tijd veel regen, hagel en kans op zware windstoten, waarschuwt het weerinstituut . Plaatselijk wordt wateroverlast verwacht.

Dauwpunt

De luchtvochtigheid wordt bepaald aan de hand van het dauwpunt. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is. Op dat moment kan de waterdamp gaan condenseren, bijvoorbeeld in de vorm van dauw. Bij een hogere luchtvochtigheid is de lucht al bijna verzadigd en hoeft deze nog maar weinig af te koelen om te condenseren.