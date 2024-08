ANP Een opgezette Aziatische Tijgermug

NOS Nieuws • vandaag, 11:21 Recordaantal Nederlanders besmet met dengue

Een recordaantal Nederlanders heeft het afgelopen halfjaar dengue opgelopen. 112 mensen raakten in het buitenland besmet met knokkelkoorts, zoals de ziekte ook wordt genoemd.

In 2023 liepen in totaal 113 mensen dengue op, meldt alarmcentrale Eurocross. Dat nu al bijna evenveel mensen besmet raakten met het virus is opvallend, zegt Angela Looyé van Eurocross in het NOS Radio 1 Journaal. "We verwachten dit jaar boven de tweehonderd meldingen uit te komen. Dat baart ons zorgen."

Tweede of derde besmetting gevaarlijk

Dengue is een virus dat je kunt oplopen door een beet van een gelekoortsmug of een Aziatische tijgermug die ermee besmet is. Deze muggen brengen ook chikungunya en het zikavirus over. Iemand die voor het eerst knokkelkoorts oploopt, kan last krijgen van symptomen als koorts, gewrichtspijn, hoofdpijn en misselijkheid.

Waar bij andere ziektes een tweede besmetting minder effect heeft, is dat bij dengue juist andersom. Als iemand voor een tweede of derde keer knokkelkoorts krijgt, is de ziekte gevaarlijker. Een besmet persoon kan bloedingen krijgen, in shock raken, organen als hersenen, hart en lever kunnen beschadigd raken en in het ergste geval kan iemand eraan overlijden. Er bestaan vier soorten dengue en voor geen van deze soorten is behandeling mogelijk. Als je toch besmet raakt, is het belangrijk paracetamol te nemen en genoeg water te drinken.

Dichter bij huis

Volgens Looyé was dengue vroeger vooral een tropische ziekte die werd opgelopen in landen als Thailand, Indonesië en Curaçao. "Maar we zien meer besmettingen in landen dichter bij huis, rondom het Middellandse Zeegebied", zegt Looyé. Volgens de Eurocross-woordvoerder neemt de mug de ziekte mee en is het insect ook al vaker in Nederland gezien. Of in Nederland al mensen zijn geprikt en besmet, weet ze niet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dit jaar op een recordaantal plekken begonnen met het bestrijden van de Aziatische tijgermug. De NVWA vond vorig jaar op 37 locaties tijgermuggen en richt zich bij het bestrijden vooral op muggenlarven. De mug zit het liefst op plekken met stilstaand water in bijvoorbeeld bakjes en emmers. In sommige gevallen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Muggenbeten zijn enigszins te voorkomen. "Als je ergens naartoe gaat waar dengue heerst, is het belangrijk om je goed in te smeren met een anti-insectenspray", raadt Looyé aan. "Slaap onder een klamboe en zorg dat je kleding draagt die je lichaam bedekt." Ook is het mogelijk je te laten vaccineren tegen de vier soorten dengue. "Laat je informeren door een arts als je in een risicogroep valt", adviseert ze.

Eurocross en het Leids Universitair Medisch Centrum starten om de ziekte beter te begrijpen een wetenschappelijk onderzoek. Ze willen daarmee meer inzicht krijgen in de ziektelast van patiënten met dengue. Omdat in sommige gevallen patiënten ernstig ziek worden, vinden ze het belangrijk om een ernstig verloop van de ziekte te voorkomen en de vaccinatiestrategieën aan te scherpen, zegt Eurocross. Het doel is om in kaart te brengen in welke gevallen de reiziger het ziekst wordt. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoelang iemand in een bepaald gebied verblijft of hoelang een denguebesmetting duurt.