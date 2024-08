Veiling bankbiljetten koning Charles brengt bijna een miljoen pond op

Een veiling in Londen van een aantal van de eerste bankbiljetten met daarop de beeltenis van koning Charles heeft bijna een miljoen pond opgebracht.

De bankbiljetten van 5, 10, 20 en 50 pond werden in juni in gebruik genomen in het Verenigd Koninkrijk. De eerste exemplaren van de nieuwe bankbiljetten gingen naar de koning zelf, maar honderden andere biljetten met lage serienummers werden geveild.