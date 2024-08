ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:53 'Omwonenden van bouwprojecten gebruiken bezwaarprocedures als verdienmodel'

Omwonenden van woningbouwprojecten gebruiken bezwaarprocedures om geld te verdienen. Dat bevestigt de branchevereniging voor projectontwikkelaars, Neprom, na berichtgeving van NRC.

De branchevereniging stelt dat omwonenden bezwaar maken tegen een bouwproject en vervolgens aanbieden het bezwaar in te trekken als de ontwikkelaar de portemonnee trekt. De gevraagde bedragen van buurtbewoners lopen in sommige gevallen op tot wel 100.000 euro.

Hoe vaak dit voorkomt is niet duidelijk. Uit een rondgang van de krant bij ruim twintig ontwikkelaars, bleek dat bij zeven van hen onderhandelingen lopen of een procedure is afgekocht.

Bouwkosten stijgen

De bezwaren kunnen grote gevolgen hebben voor bouwprojecten, zegt Fahid Minhas, directeur van Neprom in het NOS Radio 1 Journaal. "Door het af te kopen worden projecten duurder. De bouwkosten stijgen gigantisch."

Een bouwproject kan niet starten zolang er nog bezwaren liggen. "Soms leidt het ertoe dat door de vertraging projecten worden aangepast of zelfs niet door gaan." Voor ontwikkelaars is het dan vaak goedkoper om te schikken met een bezwaarmaker, dan een project stil te leggen.

Bottleneck

Volgens Minhas is vooral een procedure bij de Raad van State problematisch. "Daar is het zo ontzettend druk. Het is de grootste bottleneck." De directeur roept de overheid op om in te grijpen. "Doe nu een goede selectie aan de poort of een bezwaar kansrijk is. Dan kan je van tevoren concluderen dat heel veel procedures kansloos zijn."

In Duitsland is zo'n systeem al ingevoerd, vertelt de directeur. "We praten met Tweede Kamerleden om dat systeem ook hier in te voeren. Dan loont het ook niet om bezwaar in te dienen."