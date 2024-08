NOS Nieuws • vandaag, 17:15 Eiffeltoren ontruimd omdat man via buitenkant naar boven klimt

De politie in Parijs heeft vanmiddag de Eiffeltoren en het gebied eromheen ontruimd, nadat een man via de buitenkant naar boven was geklommen. Bezoekers moesten de ruim 300 meter hoge toren verlaten.

Het is niet duidelijk op welke hoogte de man zijn beklimming begon, maar hij werd voor het eerst gezien net boven de olympische ringen die vlak boven het eerste uitkijkplatform hangen. Op foto's is te zien hoe de man met ontbloot bovenlijf en zonder klimuitrusting omhoogklom.

De man is vanaf een uitkijkplatform meegenomen door de politie. In een video op sociale media is te zien dat hij tegen omstanders zegt dat het bloedheet is.

In Parijs worden de Olympische Spelen vandaag afgesloten met een sluitingsceremonie in het Stade de France. De Eiffeltoren heeft waarschijnlijk geen rol in de urenlange ceremonie.

Bij de opening van de Olympische Spelen, ruim twee weken geleden, zong Céline Dion vanaf de Eiffeltoren het lied Hymne à l'amour van Edith Piaf.

Vandaag zijn in Parijs meer dan 30.000 agenten ingezet om de veiligheid te kunnen garanderen. Bij het Stade de France zijn zo'n 3000 politiemensen.

Bekijk hieronder het optreden van Céline Dion:

3:33 Céline Dion treedt bij Olympische Spelen voor het eerst op sinds afzeggen wereldtournee