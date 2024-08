Twee historische breakingdagen op de Spelen: 'Hopelijk ogen geopend van Brisbane 2032'

ANP Lee-Lou Demierre in actie in Parijs

Het waren twee historische dagen voor de breakingwereld. Breaking maakte namelijk vrijdag zijn debuut op de Spelen en zaterdag was alweer voorlopig de laatste olympische dag van de danssport. "Het is uniek en speciaal dat het maar één keer is", aldus Paul van Dal, technisch directeur van de breakingbond.

"Iedereen heeft hier naartoe geleefd. Eindelijk gaat het gebeuren", vertelde Van Dal voorafgaand aan de eerste olympische dag van de sport. "Dat we weten dat het voorlopig ook de laatste keer is, doet ons beseffen dat we alles eruit willen halen wat erin zit."

En daar had Nederland alle kans voor, want Oranje was met drie breakers (India Sardjoe, Menno van Gorp en Lee-Lou Demierre) op volle sterkte naar Parijs afgereisd. "Als Nederland zijnde kunnen we hier echt breaking laten zien hoe wij daar jarenlang aan gebouwd hebben."

Landenaspect

Sardjoe, Van Gorp en Demierre verschenen vrijdag en zaterdag dan eindelijk echt op het olympisch toneel. "Dit voelt wel anders dan andere kampioenschappen, omdat het landenaspect erbij zit", legt Van Dal uit. "Normaal worden de danscrews of dansers individueel gesupport, nu word je als land aangemoedigd."

De Nederlanders genieten in elk geval volop van de entourage op het Place de la Concorde, in het stadion waar de 3x3-basketballers historie schreven door de olympische titel te pakken. "Je voelt hier de grootsheid van de Spelen."

Maar na twee dagen zit het olympisch avontuur er dus alweer op. Over vier jaar, in Los Angeles, staat breaking niet meer op het programma. "Ik hoop dat we hier in Parijs de sport op zo'n manier hebben neergezet, dat Los Angeles heel erg baalt. Maar dat het bij Brisbane, dat in 2032 de Zomerspelen organiseert, de ogen opent. Dat ze denken: dit moeten we ook gaan doen."

Topsport, entertainment en duurzaam

Volgens Van Dal past breaking in elk geval prima op het olympisch programma. "Je ziet hoeveel jongeren het trekt. De ambiance in het stadion is fantastisch. Het is uitverkocht, het publiek is enthousiast. Het heeft ook nog een eens entertainmentfactor met muziek, dj's en hosts en ondertussen zijn de breakers met absolute topsport bezig."

Daarnaast heeft de sport volgens de technisch directeur niet veel nodig. "Er hoeft niet een gigantisch groot stadion gebouwd te worden. Het stadion dat we nu gebruiken is wel groot natuurlijk, maar ook al gebruikt door 3x3 basketbal. Er wordt een andere vloer overheen gelegd, de basketbalring wordt gehaald, een dj-booth erin gezet en we kunnen los. Dat maakt de sport heel duurzaam."

Maar na Parijs is breaking, in elk geval voorlopig, niet meer olympisch. "Ik ben wel heel blij dat we ook na de Spelen steun blijven krijgen van NOC*NSF, maar dat zal op een andere manier zijn. Het gaat veranderen, want je hebt die olympische route niet meer." Daarnaast rijst de vraag wat de breakers zelf gaan doen. "Blijven ze dan wel aan EK's en WK's meedoen, of zijn ze er even helemaal klaar mee als ze geen Spelen meer in het vooruitzicht hebben?"

Rustig doorbouwen

De technisch directeur beseft dat de piek van de aandacht voor de sport tijdens de Spelen ligt. Van Dal: "Ik denk dat deze olympische route heel veel mensen heeft bereikt. Mensen die misschien eerst niet eens wisten dat deze sport bestond of dat het zo groot was. Het heeft de sport een nieuwe impuls gegeven, vooral bij jongeren en de breedtesport."

"Maar daar willen we iets structureels van proberen te maken. Dus we hebben ook al nagedacht over de weken na de Spelen. Dan willen we ook zichtbaar blijven, workshops doen, shows geven."

"We hebben ons heel erg versneld moeten professionaliseren. In drie jaar tijd moest de knop om en was het gewoon gaan. Straks komen we in iets rustiger vaarwater en kunnen we rustig doorbouwen."

Nederland wist in Parijs geen medaille te veroveren. Sardjoe werd vierde, Van Gorp en Demierre werden in de kwartfinales uitgeschakeld, maar Van Dal heeft lichte hoop dat er in de toekomst weer een nieuw olympisch avontuur aankomt. "Er zijn positieve geluiden voor de Spelen van 2032, maar daar kopen we nu natuurlijk nog niks voor."