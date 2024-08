Tweelingzussen De Brouwer pakken brons in het synchroonzwemmen

De Nederlandse tweelingzussen De Brouwer werden vooraf gezien als een van de kanshebbers op een medaille en maakten de verwachtingen knap waar. Op de Olympische Spelen in Tokio eindigden de 25-jarige zussen nog als negende in de finale, maar op de WK van dit jaar verrasten ze met zilver. Op de EK wonnen De Brouwer en De Brouwer twee keer goud.

Het Oranje-duo was niet de enige zwemtweeling op de Olympische Spelen in Parijs; maar liefst vijf tweelingen stonden aan de rand van het bad.

Lang spannend

De De Brouwers kwamen vervolgens als op een na laatste aan de beurt, gevolgd door de Chinezen, waardoor de spanning tot het laatste moment bleef. De routine van de Nederlanders, geïnspireerd door het leven van Theo van Gogh, werd bijna foutloos uitgevoerd. Hun score van 293.6897 was niet genoeg voor de eerste plaats, maar ze wisten wel een medaille te veroveren. De vraag was nog of het zilver of brons zou worden.