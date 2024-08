IOC-baas Bach kondigt afscheid aan: 'Nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders'

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft aangekondigd in 2025 af te treden en niet te solliciteren naar een nieuwe termijn. "Nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders", zei Bach tijdens een IOC-bijeenkomst.

De in Würzburg geboren Bach werd in 2013 voorzitter van het IOC, als opvolger van de Belg Jacques Rogge. De Duitse jurist verklaarde dat hij is benaderd om zijn functie voort te zetten, maar dat hij niet zal proberen zijn mandaat te verlengen.