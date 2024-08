Medewerker gevangenis Lelystad ontslagen wegens smokkel

In samenwerking met

Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is ontslagen vanwege het binnensmokkelen van telefoons en drugs. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Volgens de DJI kwam het smokkelen aan het licht na een personeelscontrole. Die werd uitgevoerd nadat er "interne meldingen" binnen waren gekomen. Behalve dat de medewerker is ontslagen, is er ook aangifte gedaan. De medewerker is aangehouden.