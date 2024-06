'Aantal medewerkers gevangenenvervoer pleegde zelf misdrijven'

'Gevaar voor de veiligheid'

Een bestuurslid van justitievakbond Juvox dat anoniem wil blijven zegt in de krant dat de werkdruk, het hoge verloop van personeel en de interne onvrede een gevaar vormen voor de veiligheid. "We werken met de gevaarlijkste doelgroep binnen het veiligheidsdomein. Een gebrek aan vertrouwen en ervaring is funest", zegt het bestuurslid.

In een reactie zegt de DV&O in het dagblad zich niet te herkennen in het geschetste beeld dat de lat lager wordt gelegd voor sollicitanten. Over de werkdruk zegt de dienst dat er in 2022 extern onderzoek is gedaan naar de cultuur en werkdruk. Sindsdien is de dienst bezig verbeteringen op de werkvloer door te voeren.