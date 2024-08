Oekraïne valt Russische luchtmachtbasis aan, Rusland beschiet winkelcentrum Oekraïne

Oekraïne heeft ten noordoosten van de Koersk-regio een militair vliegveld aangevallen met drones. Het Oekraïense leger claimt in Lipetsk een voorraad van 700 geleide raketten te hebben vernietigd.

Russische reactie

Ondertussen voert Rusland ook nog steeds aanvallen uit op Oekraïne. In Kostjantynivka zijn bij een beschieting van een winkelcentrum negen mensen om het leven gekomen en 24 gewonden gevallen.

Rusland heeft reservisten opgeroepen om in de Koersk-regio weerstand te kunnen bieden tegen de aanvallen die daar worden uitgevoerd. Ook worden er raket-lanceringssystemen naartoe gestuurd.

Zo gaat het er momenteel aan toe in Koersk:

4 dagen oorlog op Russische grondgebied: de aanval op Koersk in beeld

In Koersk liggen onder meer enkele luchtmachtbases en op ongeveer honderd kilometer van de grens staat een energiecentrale die cruciaal is voor de energievoorziening in de regio.