Kanovaarsters Konijn en Vorsselman niet in de buurt van medailles in sprintfinale

De eerste Nederlandse kanosprinters op de Spelen sinds 1992 hadden zich met de derde tijd geplaatst voor de race om de medailles, maar konden in de eindstrijd niet opnieuw verrassen. Konijn en Vorsselman verloren al snel het contact met de snelste boten en konden dat in de tweede 250 meter bij lange na niet goedmaken.

Ze slaagden er dus net niet in om in de voetsporen te treden van Annemarie Cox en Annemiek Derckx die in 1988 met brons de laatste Nederlandse kanosprintmedaille binnensleepten. Cox zou overigens als Australische in 1996 samen met Katrin Borchert nogmaals brons veroveren.