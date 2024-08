AFP Puidgemont duikt op in Barcelona

NOS Nieuws • vandaag, 10:05 Partij: gevluchte Puigdemont weer in België, na flitsbezoek aan Spanje

De gevluchte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is terug in België. Dat meldt zijn partij Junts per Catalunya. Puigdemont dook gisteren op in Barcelona, waar hij na zeven jaar ballingschap terugkeerde en een korte toespraak hield. Daarna ging hij er in een wachtende auto vandoor.

De politie in Catalonië was daarna bezig met een klopjacht om hem weer te vinden. Wegen werden afgesloten en er werden meerdere politiecontroles gehouden. Hij bleef echter spoorloos. Wel meldde de Catalaanse activist Lluís Llach op sociale media, naar eigen zeggen op gezag van Puigdemont zelf, dat hij "veilig" was. Toen was nog onduidelijk of dat ook echt klopte.

Puigdemont wordt gezocht vanwege een bevel van het hooggerechtshof in Spanje, waar hij wordt verdacht van verduistering samen met andere onafhankelijkheidsleiders. Er geldt een amnestiewet in Spanje, waardoor Catalaanse separatisten die een rol speelden bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 amnestie kunnen krijgen. Vanwege de beschuldigingen van verduistering geldt dit niet voor Puigdemont, die al jaren in België woont.

Puigdemont met de toespraak in Barcelona:

0:55 Catalaanse separatistenleider Puigdemont keert na ballingschap terug in Barcelona