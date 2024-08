AFP Meerdere wegen rond Barcelona zijn afgezet voor politiecontroles

NOS Nieuws • vandaag, 20:33 • Aangepast vandaag, 21:43 Puigdemont nog steeds voortvluchtig, wegcontroles in Catalonië

De politie in Catalonië heeft de hele dag met een klopjacht geprobeerd de gevluchte separatistenleider Carles Puigdemont te vinden. Die is vanochtend na bijna zeven jaar ballingschap teruggekeerd in Barcelona, waar hij een korte toespraak heeft gehouden. Daarna ging hij er in een wachtende auto vandoor.

Inmiddels worden alleen nog "sporadische controles uitgevoerd, vooral in het grensgebied", melden Spaanse media op basis van politieberichten. Puigdemont plaatste aan het eind van de middag een bericht op Instagram met de tekst: "We zijn er nog, lang leve het vrije Catalonië', wat er op zou kunnen duiden dat hij is ontkomen.

De politie probeert Puigdemont sinds vanochtend te achterhalen met behulp van wegversperringen en voertuigcontroles. De Mossos d'Esquadra, het politiekorps van Catalonië, zoekt Puigdemont in de hele regio.

De Catalaan verscheen rond 09.00 uur arm in arm met Josep Rull, de voorzitter van het Catalaanse parlement, op een bijeenkomst van zijn aanhangers in het centrum van Barcelona. In de buurt van het parlement, voor ongeveer 3500 aanhangers, herhaalde hij zijn wens voor een "vrij en onafhankelijk Catalonië". Vervolgens verdween hij weer.

Puigdemont sprak zijn aanhang kort toe:

0:55 Catalaanse separatistenleider Puigdemont keert na ballingschap terug in Barcelona

Via de luidsprekers op het podium klonk het verzoek om een menselijke corridor te vormen om Puigdemont en andere separatistenleiders te escorteren naar het parlement. Puigdemont begaf zich echter via een tent naar een witte auto die op hem wachtte, omringd door zijn aanhangers. Agenten probeerden de auto tegen te houden, maar slaagden daar niet in.

De politie wees erop dat de politieactie erop was gericht de arrestatie "op het meest geschikte moment" uit te voeren om de openbare orde niet te verstoren.

Na de vlucht van Puigdemont zijn twee agenten gearresteerd. Ze worden ervan beschuldigd hem te hebben geholpen om weg te komen. De vluchtauto zou van een van de agenten zijn geweest. De politie is volgens Catalaanse media ook op zoek naar een auto met Nederlands kenteken die achter de vluchtauto stond en tegelijkertijd wegreed. Of de bestuurder van die auto er iets mee te maken had, is niet duidelijk.

Een foto van de twee auto's:

Na Puigdemonts "magische ontsnapping", zoals de burgemeester van Barcelona het noemde, lanceerde de politie Operación Jaula, operatie Kooi. Met dat protocol worden controles in een bepaald gebied uitgevoerd, dat steeds verder kan worden uitgebreid.

Volgens politiebronnen zat de operatie vanaf 10.00 uur op niveau 3, waarbij controles in heel Catalonië plaatsvinden. Ook werden er extra agenten naar de grenzen met Andorra en Frankrijk gestuurd, en worden treinstations en havens in de gaten gehouden.

De wegenblokkades werden rond 12.30 uur tijdelijk beëindigd, meldt de krant El País, maar later weer hervat. De wegcontroles worden daarnaast voortdurend verplaatst. Op verschillende plekken zijn lange files ontstaan.

Puigdemont wordt gezocht op grond van een bevel van het Spaanse Hooggerechtshof, omdat hij samen met andere onafhankelijkheidsleiders wordt verdacht van verduistering. In Spanje geldt een amnestiewet, waardoor onder anderen Catalaanse separatisten die een rol speelden bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 amnestie kunnen krijgen. Maar vanwege de beschuldiging van verduistering van overheidsgeld geldt dat niet voor Puigdemont. De afgelopen jaren woonde hij in België.