Symbolisch protest op Italiaans strand: peperdure parasols voor even dicht

Angelo van Schaik, correspondent in Rome:

"Strandtenthouders betalen pacht voor het huren van een stuk strand. Om zo'n strand te betreden ben je min of meer verplicht om een bed en parasol te huren en die kosten kunnen hoog oplopen.

Toeristen die een bedje huren, betalen al heel snel 50 euro voor bedjes en een parasol. En als je aan de vloedlijn wil liggen dan betaal je soms nog meer. Dat is niet in verhouding met de pacht die de strandtenthouders betalen voor het strand.

Zo betaalt de hippe strandtent Twiga in Forte dei Marmi in Toscane zo'n 20.000 euro per jaar aan pacht, maar daar stond vorig jaar een omzet van 9.5 miljoen euro tegenover."