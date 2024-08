Huisarts in Breezand kan aan de slag na vrijgegeven dossiers Co-Med

In samenwerking met

Huisarts Wouter Breebaart kan de deuren van zijn nieuwe praktijk in Breezand, Noord-Holland, gaan openen. Hij heeft die overgenomen van de failliete huisartsketen Co-Med. De curatoren die dat faillissement afhandelen, willen de dossiers alleen vrijgeven tegen een vergoeding.

Hoewel dat vaker gebeurt, vinden zorgverzekeraars het "onwenselijk dat premiegeld op deze manier wordt ingezet", zegt CZ. Die doet het woord namens alle andere zorgverzekeraars. In gesprekken met de curatoren wordt gezocht naar een oplossing. "De verzekeraars zijn tegen het betalen voor de overdracht van patiëntendossiers", meldt de woordvoerder.

Opgelucht

Breebaart is opgelucht. Zonder de medische gegevens van patiënten kunnen huisartsen niet werken, vertelde hij vorige week aan regionale omroep NH . "Alles staat in de dossiers. Van de voorgeschiedenis tot medicijngebruik. Patiënten weten dat ook niet allemaal uit hun hoofd."

Voor hem is het nu opgelost, zegt hij nu tegen de regionale omroep. "De dossiers gaan nu naar onze softwareleverancier die ze voor ons klaar gaan zetten in een systeem, zodat we alles weer goed kunnen zien."