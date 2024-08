SQ Vision De auto vloog door de berm en raakte een verkeerspaal en een reclamezuil.

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:50 240 uur taakstraf voor veroorzaken ongeluk waarbij vriend overleed

Een 28-jarige man uit Breda is veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij zijn medepassagier om het leven kwam. De straf valt opvallend laag uit: het OM had twee jaar cel geëist.

François L. is naast de taakstraf ook anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt en heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden gekregen.

Het auto-ongeluk gebeurde in Breda op de vroege ochtend van 11 december 2022. L. reed veel te hard en was onder invloed van alcohol. Hij reed 150 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.

Weggeslingerd

L. zat samen met zijn beste vriend in de auto. Het voertuig vloog door de berm en raakte een verkeerspaal en een reclamezuil. De inzittende werd uit de auto geslingerd en overleed kort daarna. L. raakte gewond.

De twee waren op stap geweest en het slachtoffer was nog een paar uur doorgegaan met feesten, terwijl L. in de auto bleef om te slapen. Toen het slachtoffer hem wakker maakte met de vraag of hij hem thuis kon brengen, was hij in de veronderstelling dat hij weer fit genoeg was om te rijden.

Volgens de officier van justitie was er sprake van roekeloos rijgedrag. Die term betekent juridisch gezien iets anders dan in dagelijks taalgebruik: roekeloosheid is in de wet de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten.

De rechtbank ziet het echter anders. Volgens de rechter heeft L. "zeer onoplettend en onvoorzichtig" gereden, maar niet roekeloos. Mede daarom valt de straf lager uit dan de eis, schrijft Omroep Brabant.

Familie van slachtoffer

Een andere verzachtende omstandigheid is het feit dat de familie van het slachtoffer L. niets kwalijk neemt. Hun zoon was de beste vriend van de dader en ze kennen elkaar al twintig jaar. De rechtbank kreeg van zes familieleden en vrienden een brief met steunbetuigingen voor L.

Bij de inhoudelijke zitting twee weken geleden betuigde L. spijt. "Ik ben verschrikkelijk idioot geweest. Zoiets kun je niet goedmaken. Ik had liever gehad dat ik dood was in plaats van hij." De moeder en de zus van het slachtoffer lieten toen ook al weten dat ze L. nooit zouden laten vallen.