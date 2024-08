Reuters Sharon van Rouwendaal is blij

NOS Sport • vandaag, 09:34 Van Rouwendaal slaat weer toe op olympische 10 kilometer, goud in de Seine

Sharon van Rouwendaal heeft goud gewonnen op de 10 kilometer openwaterzwemmen op de Olympische Spelen in Parijs. Ze versloeg in de veelbesproken Seine Moesha Johnson (Australië) en Ginevra Taddeucci (Italië) met een ferme en goed getimede eindsprint.

Het is Van Rouwendaals derde olympische medaille op de 10 kilometer. In Tokio in 2021 won ze zilver en in Rio de Janeiro in 2016 pakte ze net als vandaag goud. Nooit eerder won een sporter tweemaal goud in het olympische openwaterzwemmen.

De Nederlandse olympische ploeg staat nu op tien gouden medailles. Daarmee zijn de Spelen van Tokio al geëvenaard. Het Nederlandse record staat op twaalf keer goud.

"Dit is heel bijzonder", zei Van Rouwendaal kort na de wedstrijd. "In mei stortte mijn wereld een beetje in, toen mijn hondje overleed. Ik wilde nog één keer zwemmen, ook voor hem. Nog één keer alles geven op een Spelen."

Zwemmen in Seine

Over het zwemmen in de Seine was veel te doen deze Spelen. Het water was lang te vies, omdat er door stevige regenbuien in Parijs veel vuil water de rivier in was gestroomd.

Tot kort voor de race moest de waterkwaliteit worden gemeten. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat de Seine schoon genoeg was voor de 10 kilometer.

3:11 Van Rouwendaal: 'Wereld stortte beetje in, niks was meer belangrijk'

Van Rouwendaal dook gisteren toch maar even het water in voor een verkenning. Preventief ging ze aan de antibiotica, om schade van bacteriën in het water te voorkomen.

Zo'n verkenning is vooral belangrijk om alvast vat te krijgen op de stroming in het parcours. Van Rouwendaal was dan ook op haar gemak in de rivier. Een aantal tegenstanders sloeg de training van gisteren over en had vandaag meer moeite de juiste tactische keuzes te maken.

Dominant

Van Rouwendaals start was nog niet heel indrukwekkend, maar na een ronde zwemmen ging het lopen. Lange tijd nam ze het voortouw en bepaalde het tempo.

Daarin kon de regerend olympisch kampioen, de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, niet mee. Ook een andere favoriete, Leonie Beck uit Duitsland, verloor algauw de aansluiting.

Reuters Sharon van Rouwendaal tikt als eerste aan

Van Rouwendaal zwom aan kop met Johnson en Taddeucci, die voordeel hadden aan de stroming in de rug. Cunha knokte de hele race om toch nog bij de kopgroep te komen.

In het slot van de wedstrijd nam Van Rouwendaal afstand van Johnson en Taddeucci. Ze vond de gunstigste lijn, ondervond de minste weerstand van de stroming en greep het goud.