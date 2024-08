Zoektocht naar vermiste zwemmer in de Nederrijn gaat in de ochtend verder

In de Nederrijn bij Arnhem heeft de brandweer afgelopen avond gezocht naar een vermiste zwemmer. De persoon is niet gevonden, meldt de brandweer Gelderland-Midden. Toen het donker werd is de zoekactie gestaakt. Als het licht wordt, zoeken de politie en Rijkswaterstaat verder naar de man.

Volgens dagblad De Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die met een groep andere asielzoekers naar een van de strandjes bij de rivier was gekomen. Hij zou op een van de opvangboten in Arnhem verblijven. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt aan de krant dat er een asielzoeker wordt vermist.

Het is de derde keer in korte tijd dat een asielzoeker in de Nederrijn in de problemen komt. Afgelopen maand kwam een 18-jarige asielzoeker uit Soedan om het leven in de rivier. In mei verdronk in de Rijn bij Arnhem eveneens een asielzoeker. Zijn lichaam werd de volgende dag gevonden.