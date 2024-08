NOS

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 20:44 Bacterie in drinkwater Boxtel en omgeving, advies om kraanwater te koken

Drinkwaterbedrijf Brabant Water adviseert alle inwoners van Boxtel, Liempde, Olland, Lennisheuvel om hun drinkwater voorlopig eerst drie minuten te koken. Het kookadvies is afgegeven omdat in het drinkwater de E. colibacterie is gevonden.

Volgens het drinkwaterbedrijf gaat het om "heel kleine sporen" die bij een reguliere controle in het water zijn aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe de bacterie in het drinkwater is terechtgekomen.

"Het zou kunnen komen door reparatiewerkzaamheden aan het leidingnet, maar we weten het niet", zegt een woordvoerder van Brabant Water tegen Omroep Brabant.

De komende dagen wordt het water gecontroleerd. Het kookadvies blijft van kracht totdat de bacterie niet meer wordt aangetroffen. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat dit enkele dagen zal duren.

Douchen kan wel

Het advies om water uit de kraan drie minuten te koken geldt zowel voor het drinken als voor het tandenpoetsen. Water voor flesvoeding kan eveneens het best worden gekookt. De wc doorspoelen, douchen of in bad gaan kan gewoon zonder het water te koken, aldus Brabant Water.

Volgens de regionale omroep is een run op flessenwater ontstaan bij de plaatselijke supermarkten. Op sommige locaties zijn de schappen grotendeels leeg.

De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De bacterie kan echter bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten.