Nederlandse militair gewond bij rellen op Sint-Maarten

Bij ongeregeldheden afgelopen nacht op Sint-Maarten is een Nederlandse militair gewond geraakt. Hij kreeg tijdens de rellen een steen tegen zijn hoofd en moest zich in het ziekenhuis van Sint-Maarten aan zijn verwondingen laten behandelen. Volgens een defensiewoordvoerder gaat het goed met hem.

Auto's in brand

Gisteravond rond 22.00 uur lokale tijd ging het mis in de Dutch Quarter, een achterstandswijk in het noorden van Philipsburg, vlak bij de grens met het Franse deel van Sint-Maarten. Jongeren trokken de straat op uit protest tegen de strenge en frequente politiecontroles van de afgelopen tijd.

Er werden barricades opgetrokken en auto's in brand gestoken. De politie en het leger trokken zich tot twee keer toe terug, omdat het niet lukte om de orde te herstellen. Tot vanochtend 08.30 uur was de politie nog bezig in de wijk, die afgesloten bleef voor mensen van buitenaf. Dertien mensen werden aangehouden.

Er heerst al langere tijd een gespannen sfeer in Philipsburg, nadat politicus Olivier Arrindell drie weken terug was beschoten in een auto. Zijn vrouw kwam daarbij om het leven, Arrindell zelf raakte gewond. Zijn dochter en een partijgenoot die ook in de auto zaten raakten eveneens gewond.