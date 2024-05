Sint-Maarten na politieke crisis opnieuw naar de stembus

De coalitie onder leiding van premier Mercelina raakte de meerderheid kwijt nadat statenlid Kevin Maingrette bekend had gemaakt zijn partij (NOW) te verlaten om als onafhankelijk parlementariër verder te gaan.

Coalitieakkoord

Gouverneur Baly wil ook een formateur aanwijzen om te onderzoeken of er in de komende maanden nog een nieuwe regering kan worden gevormd. Die moet bestaan uit de oppositiepartijen van National Alliance en UP Party met de steun van het onafhankelijke statenlid Maingrette. Op maandag, kort na de stap van Maingrette, presenteerden deze twee partijen al een nieuw coalitieakkoord.