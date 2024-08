Groningen neemt afscheid van Jacques d'Ancona met rouwstoet en bijeenkomst

In Groningen wordt vandaag afscheid genomen van Jacques d'Ancona. De journalist overleed vorige week op 86-jarige leeftijd in zijn woonplaats Paterswolde.

Vrienden, familie en belangstellenden komen vanmiddag om 14.00 uur samen tijdens een bijeenkomst op evenementenlocatie Martiniplaza. Daar worden ruim 1500 mensen verwacht, schrijft RTV Noord . Voorafgaand aan de bijeenkomst rijdt de rouwwagen langs plekken in de buurt waar d'Ancona een warme band mee had.

De stoet vertrok rond 11.00 uur bij het huis van de journalist in Paterswolde. Daar stonden enkele tientallen mensen in stilte langs de kant van de weg, schrijft RTV Noord. Daarna werden onder meer het sportcomplex van vereniging Be Quick 1887 (waar hij erelid was) en de Stadsschouwburg aangedaan.