ANP Jacques d'Ancona

NOS Nieuws • vandaag, 22:04 Journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d'Ancona (86) overleden

Journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d'Ancona is op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Paterswolde. Zijn overlijden werd als eerste gemeld door het Dagblad van het Noorden (DvhN), de krant waarvoor D'Ancona jarenlang schreef.

D'Ancona werd in de jaren tachtig nationaal bekend door zijn werk als juryvoorzitter van de Soundmixshow, een zangwedstrijd gepresenteerd door Henny Huisman. Hij stond bekend om zijn onomwonden, eerlijke feedback.

Zo ontving hij ooit een imitatie van Mick Jagger en David Bowie lauwtjes. "Voortreffelijk opkomst, hele sterk inzet - naarmate het nummer vorderde vond ik dat de spanning wat wegviel en raakte ik wat minder geboeid." Het was dan aan Huisman om vergoelijkend het protesterende publiek weer sussen: "Dat heb ik met jouw opkomst ook altijd een beetje."

'Geweldige karikatuur'

Goede vriend en collega Henny Huisman spreekt vol lof over D'Ancona. De twee hebben sinds de Soundmixshow altijd veel contact gehouden. De 73-jarige Huisman noemt de samenwerking in de zangwedstrijd een geweldig mooie tijd.

"Jacques was ook zo'n geweldige karikatuur. Dat soort mensen heb je tegenwoordig niet meer", zegt hij tegen de NOS. "Hij kon dingen zeggen die echt not done waren voor die tijd. Dat mensen niet zuiver zongen bijvoorbeeld. In tijd waren juryleden altijd maar positief. Jacques was kritisch, maar hij wist er ook echt wat van." Huisman vindt dat D'Ancona er mede voor gezorgd heeft dat het programma zo'n succes werd.

Hij noemt hem een vriend, een lieverd en een uniek mens. "Jacques was ook zo attent altijd. Stuurde altijd een kaartje als er iets was en vroeg altijd naar iedereen. Ik ben vooral dankbaar dat ik hem heb ontmoet."

"Toen ik het nieuws van het overlijden hoorde, zakte de grond onder mij vandaan. Ik dacht dat hij 109 zou worden."

Gloriedagen

In een interview vorig jaar met boulevardblad Weekend zei D'Ancona nog veel aan het werk te zijn. "Druk zijn is goed, je moet je bezig blijven houden met dingen. Ik ben al helemaal niet van de geraniums, ik moet er niet aan denken dat ik daarachter zou gaan zitten."

"Ik kan nog heel goede verhalen schrijven. Zelfs twintig jaar na mijn pensioen werk ik nog steeds bij het Dagblad van het Noorden. Het wonderlijke is dat daar niemand praat over leeftijd. Ik heb het gevoel dat ik gewoon doorga en daarmee bedoel ik ook 'gewoon'."

Ook ging hij in op het leeftijdsverschil tussen hem en zijn partner Hans, die dertig jaar jonger is. "Hij zegt altijd heel optimistisch, wat natuurlijk onzin is: 'Jij wordt wel 100.' Dan zeg ik: 'Dat kan ik de maatschappij niet aandoen iemand met zo'n kritische geest, helder verstand en de scherpte die ik in mij heb."

Hoewel D'Ancona lange tijd op televisie was in de gloriedagen van de televisie, zei hij tegen de Nieuwe Revu dat hij er niet veel aan had verdiend. "Er gaan nu heel andere bedragen om bij beoordelaars van televisietalentenjachten", zei hij.

ANP Jacques d'Ancona (m) in de jury van de Soundmixshow

D'Ancona schreef voor het Dagblad van het Noorden 67 jaar lang recensies van voorstellingen. Ook was hij in het verleden 22 jaar actief als voetbalscheidsrechter voor de KNVB. Daarnaast was hij sinds 1998 betrokken bij de Make-A-Wish Foundation.

De krant schrijft: "Niemand heeft zo lang voor de krant geschreven als Jacques. Op zijn 19de kwam hij binnen, op het Gedempte Zuiderdiep, als medewerker van de sportredactie van het Nieuwsblad van het Noorden. Tot nog maar heel kort geleden, 67 jaar later, was hij vrijwel dagelijks op de redactie te vinden."

Gezondheidsproblemen

D'Ancona kampte al langer met gezondheidsproblemen, meldt DvhN, maar hield die voor zichzelf. "Jacques leed al enkele jaren aan een niet te verhelpen hartkwaal, die hij voor de buitenwereld verstopt wenste te houden."

"Hij, de recensent, was evenzogoed een strakke regisseur waar het zijn eigen leven betrof. Een ziekte hield je stil, want ziek zijn ging, evenals vakantie, ten koste van het werk, en dat werk was heilig."