CBS Het kadaver van de beer in Central Park

NOS Nieuws • vandaag, 08:34 Presidentskandidaat Kennedy bekent dode beer in Central Park te hebben achtergelaten

De Amerikaanse presidentskandidaat Robert Kennedy zegt ooit een dode beer in Central Park te hebben achtergelaten. Daarmee lijkt een mysterie van tien jaar oud opgelost.

Politie, natuurbeschermers en New Yorkers in het algemeen keken in oktober 2014 vreemd op toen het kadaver van een berenjong midden in het stadspark op Manhattan werd gevonden. De diersoort was hier al eeuwen niet in het wild gezien en de nabijgelegen dierentuin miste geen bewoners.

Kennedy bekent nu dat hij erachter zat. Het was volgens hem een lolletje na een avondje stappen. Hij onthult de waarheid nu omdat tijdschrift The New Yorker op het punt zou staan het wereldkundig te maken.

Aangereden

In zijn bekentenis zegt Kennedy het dier te hebben gevonden toen hij in de Hudsonvallei ging jagen. In de vroege ochtend was het jonge dier aangereden door een automobilist voor hem.

"Ik gooide hem achter in mijn auto omdat ik hem wilde villen. Hij zag er nog goed uit. Het vlees wilde ik in mijn koelkast bewaren."

Er kwam echter niets van dat plan omdat hij de tijd vergat bij het jagen en direct door moest naar het vliegveld. "Ik wilde het dier niet in mijn auto laten liggen, dat zou niks zijn geweest." De vriendengroep, geholpen door wat drankjes, bedacht toen een alternatief dat ze zelf hilarisch vonden.

Bekijk hier de bekentenis van RFK:

1:53 'Het leek me een goed idee om de beer in het park te dumpen'

"Er was een aantal fietsongelukken geweest in New York, omdat er net rijwielpaden waren aangelegd. Er waren doden gevallen en elke dag raakte er wel iemand gewond", redeneerde Kennedy. "Ik had nog een oude fiets in mijn auto die ik nog moest weggooien en zei: 'Laten we die beer in Central Park zo neerleggen dat het lijkt alsof hij is aangereden.'"

"Dat vonden we geinig. Geinig voor de mensen. Vermakelijk voor wie het zou vinden." De vondst werd de volgende ochtend gedaan door een vrouw die haar chihuahua uitliet.

Kennedy schrok van de ophef die het veroorzaakte. "Het was op elke tv-zender, elke voorpagina. Op tv zag ik kilometers politielint, twintig politieauto's, helikopters die overvlogen. Toen dacht ik: mijn God, wat heb ik gedaan?"

Hoewel Kennedy zijn vingerafdrukken op het fietswrak achtergelaten had, werd de klucht nooit aan hem toegeschreven. "Gelukkig ebde de ophef weg na een tijdje. Totdat The New Yorker het ontdekte."

Meer bizarre anekdotes

Kennedy, neef van de Amerikaanse president JFK, staat dit jaar in de belangstelling omdat hij als onafhankelijk kandidaat meedoet aan de presidentsverkiezingen. Hoewel hij geen kans maakt zelf te winnen, zou hij in een nek-aan-nekrace tussen de Democraat Harris en Republikein Trump wel een bepalende invloed kunnen hebben door stemmen bij die twee weg te houden.

De 70-jarige Kennedy-telg maakte furore als milieuactivist, maar staat ook bekend om desinformatie over vaccins en andere complottheorieën. In de campagne trok hij vooral de aandacht met bizarre anekdotes. Zo biechtte hij op dat geheugenverlies enkele jaren terug werd veroorzaakt door een hersenworm en moest hij ontkennen ooit gebraden hond te hebben gegeten.