Djokovic eindelijk olympisch kampioen na zinderende finale tegen Alcaraz

Novak Djokovic heeft het laatste ontbrekende puzzelstukje aan zijn enorme erelijst toegevoegd. De 37-jarige Serviër won op de banen van Roland Garros in Parijs olympisch goud, door in een zinderende finale Carlos Alcaraz te verslaan: 7-6 (3), 7-6 (2).

Djokovic won in zijn carrière alle grote titels (alle grandslamtoernooien, de Davis Cup, de ATP Finals en alle masterstoernooien), maar olympisch goud had hij nog niet. Bij de vorige drie Spelen werd hij telkens in de halve finales uitgeschakeld.