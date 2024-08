Twee aanhoudingen na reeks explosies en beschieting van huis in Oss

De politie heeft een 34-jarige man uit Oss en een 41-jarige man uit Berghem opgepakt in verband met een reeks explosies en de beschieting van een woning in Oss.

Op 2 augustus ging er een explosief af bij een woning in de Van Limburg Stirumstraat. Bij diezelfde woning werd op 5 juli een auto in brand gestoken. Op 29 juli ging er elders in de stad een explosief af bij een woning. Een paar maanden eerder werd diezelfde woning aan de Karel de Stoutelaan beschoten.

Vierde explosie in week tijd

Deze week vonden bij vier woningen in Oss en omgeving explosies plaats. Afgelopen maandag vloog na een explosie in Oss een voordeur uit zijn voegen. Vrijdag raakte bij een andere explosie een voordeur beschadigd en volgden er in de achtertuin van een andere woning meerdere ontploffingen. Daarbij vloog alleen een struik in brand. In het nabijgelegen Haren werd afgelopen nacht bij een woning een explosief onder een auto gegooid.