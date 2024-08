NOS

Nederland is een roeiland, blijkt in Parijs: 'Acht olympische medailles is uniek'

"The Dutch, destroying it."

De Amerikaanse bondscoach vatte het olympisch roeitoernooi in Parijs bondig samen toen hij Simon van Dorp feliciteerde met zijn bronzen medaille. De Nederlandse roeiploeg vermorzelde op het water van Vaires-sur-Marne de concurrentie en neemt na een week olympisch roeien meer medailles dan ooit mee naar huis.

Het brons van Van Dorp was de achtste roeimedaille voor de ploeg van bondscoach Eelco Meenhorst. Hij somde ze allemaal nog maar eens op: vier keer goud, drie keer zilver, één keer brons. "Het beste roeiland op de Spelen, gekkenhuis", zegt Meenhorst.

Op voorgaande Spelen had Nederland nooit twee gouden medailles op één olympisch toernooi gewonnen.

Doel was twee keer goud

Dat Nederland goed is, bleek op de afgelopen WK in Belgrado 2023 al, toen vijf keer goud en drie keer zilver werd veroverd. Het doel voor deze Spelen was bescheidener.

"Eén goud bij de mannen, één goud bij de vrouwen, dat is de doelstelling waar we voor stonden. Dat we hier nu staan met acht medailles is uniek", zegt Meenhorst.

3:25 Bondscoach Meenhorst over roeidominantie: 'Zijn één team gebleven'

Het grote roeisucces is het resultaat van een andere werkwijze, die na de Spelen van Tokio werd ingezet door Meenhorst samen met technisch directeur Hessel Evertse en inspanningsfysioloog Jabik-Jan Bastiaans.

Korte, intensieve roeisessies werden ingeruild voor langere duurtrainingen. Niet tien kilometer roeien, maar veertig kilometer achtereen. De staf kreeg er onder meer voedingsexperts bij, de mannen en vrouwen begonnen samen te trainen en Meenhorst professionaliseerde het trainingscentrum rond de Bosbaan.

Ik hoop dat iedereen het nu zelf ook gaat proberen, dan kom je er ook achter hoe moeilijk het is. Eelco Meenhorst, bondscoach

Het moment waarop Meenhorst dacht dat het een succes werd? "Toen de atleten achter het plan gingen staan, de cultuur veranderde, dat we één team werden en elkaar gingen helpen om de lat hoger te leggen en elkaar op een goede manier gingen beconcurreren, zodat je het ultieme nastreeft."

Het leverde een cultuur op waarbij de roeiers elkaar door en door steunen, aanmoedigen en beter willen maken. Zo wilde Karolien Florijn na haar gouden skiffrace, bellend met haar vader, het liefst kijken hoe skiffmaatje Simon van Dorp het deed.

"Het teamgevoel is heel sterk, dat is de kroon op het werk", zegt Meenhorst, die in 2013 begon bij de roeibond KNRB en vorig jaar werd uitgeroepen tot coach van het jaar op het NOC*NSF Sportgala.

NOS De medaillespiegel bij het roeien

Meenhorst is trots, dat kan hij niet ontkennen. "Die andere landen denken natuurlijk ook: hoe doen jullie dat?" De Amerikaanse bondscoach vond dat Nederland de andere landen vernietigde. Voelde het ook zo voor Meenhorst? "Niet altijd, maar die keren dat het lukte, zoals bij de vrouwen twee-zonder, dat voelde wel echt als vernietiging."

Nederland is een roeiland, zoveel is duidelijk nu de roeiboten in Stade Nautique worden ingepakt na een week olympisch roeien. Meenhorst: "Mooi toch! Ik hoop dat iedereen het nu zelf ook gaat proberen, dan kom je er ook achter hoe moeilijk het is. Mooie sport, lekker buiten op het water."

Bekijk hieronder de acht finales waarin Nederlandse roeiers medailles pakten: