Na 56 jaar weer olympisch roeigoud in skiff: Florijn bereikt haar grote doel

Ze was al jaren ongeslagen en ook in de race dat het moest, is het gelukt: Karolien Florijn heeft op de Olympische Spelen van Parijs het goud gewonnen in de skiff. Een zeldzame prestatie, want nooit eerder veroverde een Nederlandse vrouw in de eenpersoonsboot de olympische roeititel.

In de finale hield de 26-jarige Florijn haar concurrenten Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland (zilver) en Viktorija Senkute uit Litouwen (brons) achter zich. Als tweevoudig en regerend wereldkampioen (in 2022 en 2023) had Florijn met minder dan goud geen genoegen genomen.

Florijn volgt met het goud in Parijs de inmiddels 82-jarige Jan Wienese op, tot vandaag de enige Nederlander die olympisch skiffgoud won, 56 jaar geleden op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

"Ik kan niet blijer zijn dan dit, dit is het toppunt van mijn leven", zei Florijn kort na de finish.

Met het goud voldeed Florijn in het Stade Nautique, even ten oosten van Parijs, aan de hoge olympische verwachtingen die ze zichzelf had opgelegd.

Zonder angst kwam ze er afgelopen jaren voor uit: olympisch goud is het ultieme doel. Als dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn (1988 en 1996) en de Duitse oud-roeister Antje Rehaag werd haar gewoon dat alleen het allerhoogste telt. Datzelfde gold voor broer Finn Florijn, die woensdag olympisch kampioen werd in de dubbelvier.

Een roeibestaan dat ingericht was in en rond de boot, met urenlange trainingen op de Amstel en de Bosbaan, moest een piek bereiken op het water van Vaires-sur-Marne. En dat lukte.

Reuters Florijn (rechts) praat na met Twigg (midden) na de race, met op de achtergrond Senkute (links)

Oppermachtig als altijd nam Florijn al na 500 meter van de twee kilometer een bootlengte voorsprong. Ook halverwege, met nog een kilometer te gaan, lag Florijn ver voor. Maar toen plaatste Twigg een aanval. Met nog 500 meter kwam de Nieuw-Zeelandse steeds dichterbij, maar in de laatste 300 meter voerde Florijn het tempo weer op.

Twigg, de olympisch kampioen van Tokio, kon niet nogmaals aanhaken en Florijn roeide naar het goud. Op de finish was het verschil bijna twee seconden.

Zesde medaille voor Nederland

De medaille van Florijn is de zesde medaille van de Nederlandse roeiploeg in Parijs. Eerder in de week werd goud veroverd in de dubbelvier (mannen), de vier-zonder (vrouwen) en de twee-zonder (vrouwen). De dubbeltwee (mannen) en dubbelvier (vrouwen) pakten zilver.

Het doel dat bondscoach Eelco Meenhorst had gesteld, minimaal twee keer goud, is al lang en breed gehaald. Het zijn de succesvolste Spelen ooit voor het Nederlandse roeien.

Op de afgelopen WK veroverde Nederland vijf keer goud en drie keer zilver. Maar nooit eerder was op één Olympische Spelen twee keer goud veroverd.

De medaillejacht is nog niet voorbij. De mannen-acht, waar Nederland ook medaillekanshebber is, racet om 11.10 uur. En het olympisch roeitoernooi wordt afgesloten met de finale van de mannenskiff, waar Simon van Dorp voor goud gaat. Die race zou starten om 10.30 uur, maar is een uur verplaatst naar 11.30 uur.

