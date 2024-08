Reuters De mannen van de Holland Acht met het olympisch zilver

NOS Sport • vandaag, 11:18 • Aangepast vandaag, 11:47 Zevende en achtste roeimedaille Nederland: Holland Acht pakt zilver, Van Dorp brons

De zevende en achtste medaille van de Nederlandse roeiploeg zijn binnen. De roeiers van de Holland Acht pakten olympisch zilver, even later veroverde skiffeur Simon van Dorp het brons. Eerder op de dag had roeister Karolien Florijn al goud veroverd in de skiff.

Op de slotdag van het olympische roeitoernooi in Parijs ging de Holland Acht, bestaande uit Ralf Rienks, Olav Molenaar, Sander de Graaf, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter hard van start, maar werd halverwege de race voorbijgevaren door de Britse winnaars.

Dat de roeiers van de mannen-acht een medaille pakten is knap, want ze begonnen het olympisch roeitoernooi niet optimaal. Ze waren met medaillehoop afgereisd naar Parijs, maar pas via de herkansing plaatste Nederland, winnaar van WK-zilver afgelopen jaar, zich voor de finale.

Daarin moest de ploeg afrekenen met wereldkampioen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. In de laatste honderden meters lag Nederland een halve bootlengte achter de sterke Britten. Ondanks een eindsprint kon Nederland de roeiers uit Groot-Brittannië niet meer inhalen.

Brons Van Dorp

Nederland sloot het olympische roeitoernooi af met het brons voor skiffeur Van Dorp. De 27-jarige Nederlander ging als winnaar van WK-zilver vorig jaar voor goud, maar werd in de finale verslagen door zijn grote concurrent, de regerend wereldkampioen Oliver Zeidler.

Van Dorp bleef lang in de buurt van Zeidler, maar moest dat bekopen toen in de laatste honderden meters door de onder neutrale vlag roeiende Belarus Yauheni Zalaty een eindsprint inzette. De finale begon later omdat Zalaty zat opgesloten in de bus op weg naar de roeibaan in Parijs. Een uur later dan gepland kon alsnog worden geracet.

Van Dorp toonde het hele olympische roeitoernooi op het water van Vaires-sur-Marne dat hij tot de kanshebbers voor goud behoorde. In de heats, kwartfinales en halve finales won hij al zijn races met groot gemak.

Maar pas in de finale roeide hij zij aan zij met zijn grote concurrent Zeidler uit Duitsland. Een ultieme strijd tussen twee beresterke roeiers van 2,03 meter lang, gewonnen door de Duitser.

Van Dorp is de tweede Nederlandse man die een olympische medaille heeft gewonnen in de skiff. De inmiddels 82-jarige Jan Wienese is ook na vandaag de enige Nederlandse man die olympisch skiffgoud heeft gewonnen, op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

Acht olympische medailles

Met het goud van Karolien Florijn in de skiff, het zilver van de Holland Acht en het brons van Van Dorp sluit de Nederlandse roeiploeg de Spelen in Parijs af met acht medailles.

Eerder in de week werd goud veroverd in de dubbelvier (mannen), de vier-zonder (vrouwen) en de twee-zonder (vrouwen). De dubbeltwee (mannen) en dubbelvier (vrouwen) pakten zilver.

Daarmee is het doel dat bondscoach Eelco Meenhorst vooraf had gesteld, minimaal twee keer goud, ruimschoots gehaald. Hiervoor was nooit eerder op één Olympische Spelen twee keer goud veroverd. Het zijn de succesvolste Spelen ooit voor het Nederlandse roeien.

