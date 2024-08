AFP Het lichaam van een vrouw wordt weggedragen na de aanslag in Mogadishu

NOS Nieuws • vandaag, 11:08 Tientallen doden bij aanslag op hotel en strand in Mogadishu

Bij een terroristische aanslag op het populaire Lido Beach Hotel en het bijbehorende strand in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 32 doden gevallen en meer dan zestig mensen gewond geraakt.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. In de chaos die ontstond, was niet meteen duidelijk waar slachtoffers naartoe zijn gebracht.

Volgens de politie zijn vijf aanvallers doodgeschoten. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist via zijn eigen radiozender.

De aanval begon gisteravond toen een terrorist zichzelf opblies bij de ingang van het hotel. De overige vijf aanvallers probeerden het hotel binnen te komen, maar schoten ook in de richting van het strand, waar op dat tijdstip veel lokale bewoners wandelden en groepjes mensen in het zand zaten. De politie is tot in de vroege ochtend in een schotenwisseling met de aanvallers verwikkeld geweest.

Paniek

Iemand die de man die zichzelf opblies enkele ogenblikken voor dat gebeurde in een bomvest zag lopen, zegt tegen persbureau AP dat bij die explosie enkele van zijn vrienden zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. "Meteen daarna begon het schieten, iedereen was in paniek, het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Ik zag gewonden en doden op de grond liggen." Hij zei erbij dat mensen probeerden beschutting te zoeken of weg te vluchten.

Een ooggetuige die de avond met vrienden doorbracht in het hotel zegt tegen persbureau DPA dat hij aan zijn arm gewond is geraakt bij de beschietingen en dat een vriend zwaargewond is geraakt aan zijn hoofd en in levensgevaar verkeert. Er brak volgens hem paniek uit in het hotel en op het strand. "Iedereen begon te rennen voor zijn leven."

Op beelden op sociale media is te zien dat mensen in paniek wegvluchten van het strand, terwijl anderen bloedend en schreeuwend in het zand liggen. Op de achtergrond zijn schoten te horen. De hulpdiensten konden aanvankelijk niet bij de slachtoffers komen, omdat er nog werd geschoten.

Het duurde uren voor mensen zekerheid kregen over het lot van familie of vrienden.

Al-Shabaah terug

Na jaren van geweld en aanslagen was het weer wat rustiger in Mogadishu. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab controleert nog wel andere delen van het land, maar was verdreven uit de Somalische hoofdstad. Mensen durfden weer naar het strand te gaan.

Maar de laatste maanden laait het geweld weer op met aanslagen op overheidsgebouwen en op hotels of restaurants waar mensen er een westerse levensstijl op nahouden, buiten het zicht van islamisten. Zo vielen er vorige maand elf doden bij een aanslag tijdens de EK-finale voetbal.