NOS Nieuws • vandaag, 06:43 Wekdienst 3/8: Canal Parade in Amsterdam • Zeilwedstrijden Sneekweek beginnen

Goedemorgen! In Amsterdam varen tachtig boten mee in de Canal Parade en in Sneek beginnen de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek.

Eerst het weer: later in de ochtend ontstaan in de oostelijke helft van het land buien, mogelijk met een enkele klap onweer. In de middag en avond kan ook elders een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. De wind is met kracht 2 tot 4 zwak tot matig en komt uit het westen.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt de Canal Parade gehouden, de botenparade tijdens de Pride Amsterdam. Tachtig boten varen mee over de Amsterdamse grachten en er worden honderdduizenden toeschouwers verwacht.

De Venezolaanse oppositieleider Machado heeft opgeroepen vandaag in heel het land tegen het bewind van president Maduro te demonstreren. Maduro claimt te zijn herkozen, maar de oppositie bestrijdt dat fel.

Op de slotdag van het olympisch judotoernooi staat de wedstrijd voor gemengde teams op het programma. Ook zijn vandaag de teamfinales op dressuur en wordt de olympische wegwedstrijd gereden.

En in Sneek beginnen de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek. Een kleine duizend zeilers doen hieraan mee.

Dit is er vannacht gebeurd:

In het Verenigd Koninkrijk zijn vrijdag opnieuw rellen uitgebroken in de nasleep van de steekpartij in Southport. In de stad Sunderland in het noordoosten van het land raakten betogers slaags met de politie. Drie agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, acht betogers zijn gearresteerd.

Ander nieuws uit de nacht

Defensieminister VS trekt deal met kopstuk aanslagen 11 september in: twee dagen geleden werd bekend dat het veronderstelde brein achter de aanslagen schuld zou bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf.

Dode en gewonden bij brand in woning zorginstelling Arnemuiden: in de woning waren negen mensen aanwezig. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

En dan nog even dit:

De Nederlandse BMX'ster Manon Veenstra heeft verrassend zilver gewonnen op de Olympische Spelen. In Parijs moest ze alleen de Australische favoriet Saya Sakakibara voor zich dulden. Laura Smulders, die in 2012 in Londen brons pakte, eindigde als vierde.

