EPA Een van de auto's die getroffen werden door de luchtaanval

NOS Nieuws • vandaag, 12:29 Israël doodde hulpverleners niet met opzet, volgens Australisch onderzoek

Het Israëlische leger heeft de hulpverleners van World Central Kitchen (WCK) die op 1 april aan het werk waren in de Gazastrook niet met opzet gedood bij een luchtaanval, blijkt uit Australisch onderzoek.

In het centrale deel van de Gazastrook kwamen zeven medewerkers van voedselhulporganisatie WCK om bij een Israëlische luchtaanval. Ze werden geraakt nadat ze een opslagplaats in Deir-al Balah hadden verlaten, waar ze net hulpgoederen hadden afgeleverd die ze van een schip hadden gehaald. Het team reed in een konvooi van drie auto's met het logo van de hulporganisatie op het dak.

Onder de slachtoffers waren een Palestijnse chauffeur, Britse en Poolse medewerkers en een hulpverlener met zowel de Amerikaanse als Canadese nationaliteit. De Australische Zomi Frankcom leidde het team. De Australische premier Albanese noemde de luchtaanval "volkomen onaanvaardbaar" en stuurde een luchtmachtofficier naar Israël om de luchtaanval te onderzoeken.

Het Israëlische leger nam niet meteen de verantwoordelijkheid voor de aanval en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. Kort daarna zei de Israëlische premier Netanyahu wel dat de hulpverleners door het leger gedood waren bij een "onbedoelde aanval op onschuldige mensen". WCK zei na de dodelijke luchtaanval dat het konvooi ondanks coördinatie met het Israëlische leger was geraakt. De Israëlische krant Haaretz schreef dat het incident volgens een bron kon gebeuren omdat "iedere commandant zijn eigen regels maakt".

'Niet bewust of met opzet aangevallen'

De Australische luchtmachtofficier is nu tot de conclusie gekomen dat de Israëlische legereenheid die de aanval uitvoerde niet wist dat het transport zou plaatsvinden. Volgens zijn onderzoek zag het Israëlische leger de door WCK ingehuurde beveiligers aan voor terroristen en dacht het leger dat zij de auto's hadden gekaapt. Communicatie met het konvooi was niet mogelijk.

"Uitgaande van de informatie die ik tot mijn beschikking heb, concludeer ik dat de WCK-medewerkers niet bewust of met opzet zijn aangevallen", zegt de luchtmachtofficier. Hij noemt de luchtaanval het gevolg van "ernstige tekortkomingen in de naleving van procedures".

WCK

World Central Kitchen werd in 2010 opgericht door de Spaanse sterrenkok José Andrés na de dodelijke aardbeving in Haïti. De organisatie levert maaltijden aan slachtoffers van natuurrampen en humanitaire crises. Na de aanslagen van Hamas op 7 oktober heeft de organisatie gevluchte Israëliërs uit het grensgebied met Gaza van maaltijden voorzien en is daarna Palestijnen in Gaza gaan helpen. WCK is behalve in Gaza ook actief in onder meer Oekraïne.

De directeur van WCK noemde de aanval in april "onvergeeflijk" en sprak van "niet alleen een aanval op WCK, maar een aanval op humanitaire hulporganisaties die in de meest erbarmelijke situaties werken, waar voedsel wordt gebruikt als oorlogswapen". Direct na de aanval stopte de organisatie met de activiteiten in Gaza, om ze in mei te hervatten.

Meer doen

Volgens de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong moeten degenen die de luchtaanval uitvoerden verantwoordelijk worden gehouden en eventueel strafrechtelijk worden vervolgd. Ze noemt de aanval geen losstaand incident en stelt dat er in de oorlog in totaal al 250 hulpverleners zijn gedood. Ze vindt dat er meer moet worden gedaan om hulpverleners te beschermen.

De familie van de Australische hulpverlener Frankcom noemt de uitkomst van het onderzoek een belangrijke eerste stap en hoopt dat Israël de luchtaanval verder onderzoekt en passende maatregelen neemt.