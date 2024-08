Britse huisartsen leggen het werk opnieuw deels neer

Nieuwe regering

De bond is al jaren in conflict over geld en contracten met de National Health Service (NHS), die de zorg financiert. Ze vinden dat hun beroepspraktijk door de vorige regering van de Conservatieven helemaal is uitgekleed. De Labour-regering, die een maand geleden aan de macht kwam, beloofde beterschap.

Lange wachttijden

De NHS is teleurgesteld over de acties, en vreest dat patiënten de dupe worden. Het is bepaald niet de eerste staking in de zorg. Onder de vorige regering gingen met name jonge dokters keer op keer in staking om een hoger salaris te eisen. Met hen sloot de nieuwe Labour-regering een deal over een salarisverhoging van 22 procent in twee jaar. Door de stakingen moesten patiënten lang wachten om geholpen te worden en de acties zouden de Britse samenleving 2 miljard euro hebben gekost.