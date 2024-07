Britse minister: ongedekte uitgaven Conservatieven dwingen ons te bezuinigen

VK-correspondent Fleur Launspach:

"Rachel Reeves ging er met gestrekt been in tijdens haar eerste toespraak in het Lagerhuis als minister van Financiën. 'Het is allemaal veel erger dan gedacht', zegt ze. 'De staatskas en de staatsfinanciën verkeren in een schokkende staat en het zal tijd en geld kosten om dit op te lossen.'

Maar vergis je niet, haar optreden is niet alleen een update over de staatsfinanciën; dit is ook een stukje politiek theater dat je vaker ziet in het Lagerhuis bij een wisseling van de macht. Het is politieke 'spin', die de nieuwe regering de ruimte geeft om aan de start onpopulaire beslissingen te nemen zoals belastingverhogingen, iets wat Labour in de campagne juist had beloofd niet te doen.

Daarbij laten ze geen moment onbenut om erop te wijzen dat het niet hun schuld is, maar dat ze de troep van de vorige regering moeten opruimen. Een beroemd vergelijkbaar voorbeeld: toen in 2010 minister van Financiën Osborne het stokje overnam, bleef hij jarenlang herhalen dat er op zijn eerste dag een briefje op zijn bureau lag van zijn voorganger Liam Byrne van Labour, waarop stond: 'Er is helaas geen geld meer. Kind regards and good luck'."