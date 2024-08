ANP Door de brand raakte de woning van wethouder Achbar zwaar beschadigd

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Man (43) aangehouden voor brandstichting in woning Rotterdamse wethouder

De politie heeft een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in de stad. Eén van die branden was vorige maand in de woning van wethouder Faouzi Achbar (Denk).

Op 6 juli werd brand gesticht in het huis van de wethouder. Daardoor werd de binnenkant van de woning vrijwel volledig verwoest. Achbar en zijn gezin waren op dat moment niet thuis.

Na de brand deelde de politie camerabeelden waarop te zien was dat een man brand stichtte in het huis. Op beelden was volgens Rijnmond te zien dat de man op de fiets bij de woning aankwam, op de oprit parkeerde en de woning binnenging. Toen hij wegging was er rook te zien.

Eerdere brand

De politie kwam de verdachte op het spoor na een eerdere brandstichting op 23 april. Toen werden twee auto's in brand gestoken in de buurt Zuidwijk. Getuigen hadden een man zien weglopen.

Het signalement en de achtergebleven sporen leidden de politie naar de verdachte. Hij is vanochtend aangehouden in een woning in Rotterdam-Charlois. Uit het onderzoek werd vervolgens duidelijk dat de verdachte ook gelinkt kon worden aan de brandstichting in de woning van wethouder Achbar. Over een motief en waarom de wethouder het doelwit was, is nog niets bekend.